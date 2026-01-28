Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: универсальный вариант

Обновленный Volvo XC60 доступен в мощном плагин-гибридном исполнении T8. Фокус испытал авто и оценил его в условиях отключений света.

Постоянные отключения света существенно усложнили жизнь владельцам электрокаров. Зарядить электромобиль дома стало трудно, а цены на зарядных станциях резко подскочили (и часть из них не работает). В такой ситуации оптимальным является плагин-гибриды, которые сочетают свойства электрокаров и авто с двигателями внутреннего сгорания.

На украинском рынке в последнее время выбор плагин-гибридов стал шире. Одной из свежих моделей является обновленный Volvo XC60 T8, который побывал на тесте Фокуса.

Volvo XC60 2026 узнается по измененной передней части Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн Volvo XC60

Внедорожник Volvo XC60 позиционируют, как младшего брата XC90 и, действительно, родство двух авто видно невооруженным глазом. Новый Volvo XC60 сохранил лаконичный скандинавский дизайн, в котором сочетаются плавные формы и грани.

Как и старший Volvo XC90, обновленный кроссовер узнается, прежде всего по измененной передней части, однако не копирует старшую модель. Новые радиаторная решетка, бампер и фары с фирменными Т-образными ходовыми огнями (в Volvo их сравнивают с молотом Тора) освежили "лицо" и сделали его более выразительным. Сзади обращают на себя внимание измененные фонари.

Сзади обновили фонари Фото: Тарас Брязгунов

Кстати, оптика является матричной уже в базовой версии, а топовый вариант Т8 можно узнать по более крупным (20 или 21 дюйм) колесным дискам.

Размеры Volvo XC60 2026 года:

длина — 4708 мм;

ширина — 1902 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2865 мм.

Салон Volvo XC60

В интерьере Volvo XC60 нас встречают кожа Nappa и дерево, а селектор КПП изготовлен из хрусталя. С качеством материалов все в порядке.

Сдержанный шведский стиль преобладает и внутри. Показания цифровой панели приборов просты и понятны, а при необходимости на дисплей можно вывести карту навигации. Есть и проекция на лобовое стекло.

Салон Volvo XC60 отделан кожей и деревом Фото: Тарас Брязгунов

Самое заметное изменение в салоне — увеличенный портретный тачскрин с диагональю 11,2 дюйма. Мультимедийная система также новая — создана на базе знакомого всем Google, поэтому к ней очень легко адаптироваться. Да и работает она быстрее.

Правда, и климат или подогревы также приходится настраивать через дисплей, ведь физических переключателей на центральной панели очень мало. А это иногда может отвлекать от дороги.

Цифровая панель приборов проста и понятна Фото: Тарас Брязгунов Новая мультимедийная система создана на базе Google Фото: Тарас Брязгунов

Ниже нашлось место для ниши с беспроводной зарядкой смартфона. Volvo XC60 имеет довольно вместительный бардачок и широкие карманы в дверях, а вот бокс в переднем подлокотнике мелковат.

Насколько вместителен Volvo XC60

Водительское место Volvo XC60 — продуманное и комфортное. Кроссовер получил удобные мягкие кресла, которые неплохо удерживают спину и имеют удлинители подушек. В версии Ultra есть электропривод и подогрев, а за доплату доступны вентиляция и массаж. Обогревается и руль.

Передние сиденья комфортабельные и имеют широкий диапазон регулировок Фото: Тарас Брязгунов Сзади места немало, но комфортнее двум Фото: Тарас Брязгунов

Посадка за рулем довольно высокая, что вместе с тонкими стойками крыши и большими зеркалами обеспечивает хорошую обзорность. К тому же, есть камеры по кругу.

Переместимся на второй ряд. Сзади внедорожник Volvo XC60 довольно просторный — места для ног и над головой хватает, да и спинка регулируется. Впрочем, по центру проходит высокий и широкий тоннель, поэтому здесь все же комфортнее двум пассажирам. Для пассажиров предусмотрены подлокотник, подогрев, обдув и USB-порты.

Объем багажника Volvo XC60 составляет 468 л. Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 1432-литровый отсек Под полом спрятан органайзер, но запаски нет Фото: Тарас Брязгунов

Объем багажника Volvo XC60 составляет 468 л в обычном состоянии и 1432 л — со сложенными задними креслами. Из-за элементов гибридной установки под полом нет запаски, но есть органайзер. Двери оснащены электроприводом во всех Volvo XC60 2026.

Комплектация Volvo XC60

Плагин-гибрид Volvo XC60 T8 доступен только в топовом исполнении Ultra с панорамной крышей, бесключевым доступом, двухзонным, климат-контролем, камерами кругового обзора, парктроником, мощной акустикой, подогревами, системой полуавтономного движения, контролем "слепых" зон.

Рычаг КПП изготовлен из хрусталя Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике мелковат Фото: Тарас Брязгунов Авто имеет вместительный бардачок Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть подогрев и USB-порты Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, Volvo традиционно уделяет немало внимания безопасности, поэтому все предусмотрено 7 подушек, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и контроля внимания.

На все случаи жизни

В Volvo XC60 T8 трудятся бензиновая четверка на 310 л. с. с турбиной и механическим компрессором и 145-сильный электромотор. Суммарная отдача составляет 455 сил. Силовая установка тихая и отличается спокойным характером, но при этом обладает немалой тягой, ведь пиковый крутящий момент составляет 709 Н∙м.

Volvo XC60 T8 быстро разгоняется и способен проехать 81 км на электротяге Фото: Тарас Брязгунов

Внедорожник набирает скорость легко и непринужденно. Спринт до 100 км/ч занимает 4,9 с, однако и в дальнейшем Volvo XC60 продолжает плавный равномерный разгон. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Volvo XC60 T8 порадует экономичностью. Паспортный расход топлива — 1,0-1,3 л на 100 км в комбинированном цикле. Во время теста в гибридном режиме мы смогли увидеть даже 0,9 л/100 км, а с разряженной батареей расход составил 10-11 л на 100 км в городе.

Зарядка батареи дома занимает 5 часов Фото: Тарас Брязгунов

Батарея емкостью 19 кВт∙ч позволяет проехать до 81 км в электрическом режиме Pure, чего обычно достаточно для ежедневной езды. Зарядка в домашних условиях занимает примерно 3 часа (разъем Type 2), а если розетки рядом нет, то есть возможность заряжать батарею от бензинового двигателя или же зарезервировать часть заряда.

Кроме того, в гибридной установке есть спортивный режим Power и внедорожный Offroad, можно принудительно включить и полный привод Volvo XC60.

Комфорт — в приоритете

Пневмоподвеска Volvo XC60 не только позволяет увеличить клиренс, но и делает езду более комфортной. Даже с опциональными 21-дюймовыми дисками внедорожник очень мягкий и большинство дорожных неровностей плавно поглощаются. При этом он не слишком кренится в поворотах.

Volvo XC60 ориентирован на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Руль Volvo XC60 легкий, хотя его вес можно регулировать. Тормоза с системой рекуперации хорошо настроены. Кроме того, стоит отметить хорошую шумоизоляцию и ламинированные окна — в салоне очень тихо даже на 120-130 км/ч и поэтому скорость в XC60 не ощущается.

Цена Volvo XC60

Новый Volvo XC60 T8 стоит от 3 557 400 гривен. Да, он существенно дороже стандартной версии модели (она стоит от 2 463 560 гривен), но и мощнее и экономичнее. Плагин-гибриды обычно недешевы, однако дают ряд преимуществ. Впрочем, стоит отметить, что большинство соперников в премиальном сегменте дороже.

Т-образные ходовые огни в Volvo сравнивают с молотом Тора Фото: Тарас Брязгунов Даже с 21-дюймовыми колеса езда мягкая Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Внедорожник Volvo XC60 в плагин-гибридном исполнении T8 — универсальная семейная модель. Он позволяет ездить по городу на электротяге, а в дальней поездке или при невозможности зарядить батарею воспользоваться бензиновым двигателем. В нынешних условиях он рациональнее электрокаров. XC60 практичен, комфортен и экономичен, однако и недешевый — за такую универсальность нужно платить.

Плюсы Volvo XC60 T8:

мощная и экономичная плагин-гибридная установка;

комфортабельная подвеска.

Минусы Volvo XC60 T8:

довольно высокая цена.

Технические характеристики Volvo XC60 T8

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом та електромотори Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1969 Потужність двигуна, к. с./об/хв 455 Обертальний момент, Нм/об/хв 709 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід повний Споживання пального 1,4-8,2 л/100 км Запас ходу на електротязі, км 81 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 4,9 Об'єм паливного баку, л 71

