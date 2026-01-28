Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: универсальный вариант
Обновленный Volvo XC60 доступен в мощном плагин-гибридном исполнении T8. Фокус испытал авто и оценил его в условиях отключений света.
Постоянные отключения света существенно усложнили жизнь владельцам электрокаров. Зарядить электромобиль дома стало трудно, а цены на зарядных станциях резко подскочили (и часть из них не работает). В такой ситуации оптимальным является плагин-гибриды, которые сочетают свойства электрокаров и авто с двигателями внутреннего сгорания.
На украинском рынке в последнее время выбор плагин-гибридов стал шире. Одной из свежих моделей является обновленный Volvo XC60 T8, который побывал на тесте Фокуса.
Как изменился дизайн Volvo XC60
Внедорожник Volvo XC60 позиционируют, как младшего брата XC90 и, действительно, родство двух авто видно невооруженным глазом. Новый Volvo XC60 сохранил лаконичный скандинавский дизайн, в котором сочетаются плавные формы и грани.
Как и старший Volvo XC90, обновленный кроссовер узнается, прежде всего по измененной передней части, однако не копирует старшую модель. Новые радиаторная решетка, бампер и фары с фирменными Т-образными ходовыми огнями (в Volvo их сравнивают с молотом Тора) освежили "лицо" и сделали его более выразительным. Сзади обращают на себя внимание измененные фонари.
Кстати, оптика является матричной уже в базовой версии, а топовый вариант Т8 можно узнать по более крупным (20 или 21 дюйм) колесным дискам.
Размеры Volvo XC60 2026 года:
- длина — 4708 мм;
- ширина — 1902 мм;
- высота — 1655 мм;
- колесная база — 2865 мм.
Салон Volvo XC60
В интерьере Volvo XC60 нас встречают кожа Nappa и дерево, а селектор КПП изготовлен из хрусталя. С качеством материалов все в порядке.
Сдержанный шведский стиль преобладает и внутри. Показания цифровой панели приборов просты и понятны, а при необходимости на дисплей можно вывести карту навигации. Есть и проекция на лобовое стекло.
Самое заметное изменение в салоне — увеличенный портретный тачскрин с диагональю 11,2 дюйма. Мультимедийная система также новая — создана на базе знакомого всем Google, поэтому к ней очень легко адаптироваться. Да и работает она быстрее.
Правда, и климат или подогревы также приходится настраивать через дисплей, ведь физических переключателей на центральной панели очень мало. А это иногда может отвлекать от дороги.
Ниже нашлось место для ниши с беспроводной зарядкой смартфона. Volvo XC60 имеет довольно вместительный бардачок и широкие карманы в дверях, а вот бокс в переднем подлокотнике мелковат.
Насколько вместителен Volvo XC60
Водительское место Volvo XC60 — продуманное и комфортное. Кроссовер получил удобные мягкие кресла, которые неплохо удерживают спину и имеют удлинители подушек. В версии Ultra есть электропривод и подогрев, а за доплату доступны вентиляция и массаж. Обогревается и руль.
Посадка за рулем довольно высокая, что вместе с тонкими стойками крыши и большими зеркалами обеспечивает хорошую обзорность. К тому же, есть камеры по кругу.
Переместимся на второй ряд. Сзади внедорожник Volvo XC60 довольно просторный — места для ног и над головой хватает, да и спинка регулируется. Впрочем, по центру проходит высокий и широкий тоннель, поэтому здесь все же комфортнее двум пассажирам. Для пассажиров предусмотрены подлокотник, подогрев, обдув и USB-порты.
Объем багажника Volvo XC60 составляет 468 л в обычном состоянии и 1432 л — со сложенными задними креслами. Из-за элементов гибридной установки под полом нет запаски, но есть органайзер. Двери оснащены электроприводом во всех Volvo XC60 2026.
Комплектация Volvo XC60
Плагин-гибрид Volvo XC60 T8 доступен только в топовом исполнении Ultra с панорамной крышей, бесключевым доступом, двухзонным, климат-контролем, камерами кругового обзора, парктроником, мощной акустикой, подогревами, системой полуавтономного движения, контролем "слепых" зон.
К тому же, Volvo традиционно уделяет немало внимания безопасности, поэтому все предусмотрено 7 подушек, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и контроля внимания.
На все случаи жизни
В Volvo XC60 T8 трудятся бензиновая четверка на 310 л. с. с турбиной и механическим компрессором и 145-сильный электромотор. Суммарная отдача составляет 455 сил. Силовая установка тихая и отличается спокойным характером, но при этом обладает немалой тягой, ведь пиковый крутящий момент составляет 709 Н∙м.
Внедорожник набирает скорость легко и непринужденно. Спринт до 100 км/ч занимает 4,9 с, однако и в дальнейшем Volvo XC60 продолжает плавный равномерный разгон. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.
Volvo XC60 T8 порадует экономичностью. Паспортный расход топлива — 1,0-1,3 л на 100 км в комбинированном цикле. Во время теста в гибридном режиме мы смогли увидеть даже 0,9 л/100 км, а с разряженной батареей расход составил 10-11 л на 100 км в городе.
Батарея емкостью 19 кВт∙ч позволяет проехать до 81 км в электрическом режиме Pure, чего обычно достаточно для ежедневной езды. Зарядка в домашних условиях занимает примерно 3 часа (разъем Type 2), а если розетки рядом нет, то есть возможность заряжать батарею от бензинового двигателя или же зарезервировать часть заряда.
Кроме того, в гибридной установке есть спортивный режим Power и внедорожный Offroad, можно принудительно включить и полный привод Volvo XC60.Важно
Комфорт — в приоритете
Пневмоподвеска Volvo XC60 не только позволяет увеличить клиренс, но и делает езду более комфортной. Даже с опциональными 21-дюймовыми дисками внедорожник очень мягкий и большинство дорожных неровностей плавно поглощаются. При этом он не слишком кренится в поворотах.
Руль Volvo XC60 легкий, хотя его вес можно регулировать. Тормоза с системой рекуперации хорошо настроены. Кроме того, стоит отметить хорошую шумоизоляцию и ламинированные окна — в салоне очень тихо даже на 120-130 км/ч и поэтому скорость в XC60 не ощущается.
Цена Volvo XC60
Новый Volvo XC60 T8 стоит от 3 557 400 гривен. Да, он существенно дороже стандартной версии модели (она стоит от 2 463 560 гривен), но и мощнее и экономичнее. Плагин-гибриды обычно недешевы, однако дают ряд преимуществ. Впрочем, стоит отметить, что большинство соперников в премиальном сегменте дороже.
Вердикт Фокусу
Внедорожник Volvo XC60 в плагин-гибридном исполнении T8 — универсальная семейная модель. Он позволяет ездить по городу на электротяге, а в дальней поездке или при невозможности зарядить батарею воспользоваться бензиновым двигателем. В нынешних условиях он рациональнее электрокаров. XC60 практичен, комфортен и экономичен, однако и недешевый — за такую универсальность нужно платить.
Плюсы Volvo XC60 T8:
- мощная и экономичная плагин-гибридная установка;
- комфортабельная подвеска.
Минусы Volvo XC60 T8:
- довольно высокая цена.
Технические характеристики Volvo XC60 T8
|Тип двигуна
|бензиновий, з турбонаддувом та електромотори
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1969
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|455
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|709
|Коробка передач
|8-ст. автоматична
|Привід
|повний
|Споживання пального
|1,4-8,2 л/100 км
|Запас ходу на електротязі, км
|81
|Макс. швидкість, км/год
|180
|Розгін 0–100 км/год, с
|4,9
|Об'єм паливного баку, л
|71