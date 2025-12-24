Поддержите нас UA
Тест-драйв нового кроссовера Volkswagen Tayron: Tiguan на максималках

фольксваген тайрон
Volkswagen Tayron — новый семейный кроссовер | Фото: Тарас Брязгунов

У Volkswagen Tiguan появился старший брат Tayron. Фокус испытал семейный кроссовер и определил его плюсы и минусы.

В линейке кроссоверов Volkswagen с 2025 года появилась новая модель — Tayron. Семейное авто, которое заняло нишу между VW Tiguan и Touareg, побывало на тесте Фокуса.

Фольксваген Тайрон
Версия R-Line Platinum отличается более агрессивным дизайном
Фото: Тарас Брязгунов

Сначала немного ликбеза. Volkswagen Tayron первого поколения был моделью для китайского рынка. Кроссовер второй генерации вышел на мировой рынок и заменил удлиненный VW Tiguan Allspace. Впрочем, за океаном, в Северной Америке, именно Tayron продается как Volkswagen Tiguan.

Дизайн Volkswagen Tayron

Новый Volkswagen Tayron построен на платформе MQB Evo, как и Tiguan, однако длиннее его на 22 см и даже несколько больше "двоюродного брата" Skoda Kodiaq.

Размеры Volkswagen Tayron 2025:

  • длина — 4792 мм;
  • ширина — 1866 мм;
  • высота — 1666 мм;
  • колесная база — 2790 мм.
кроссовер фольксваген тайрон
Volkswagen Tayron похож на Tiguan, но не является его точной копией
Фото: Тарас Брязгунов

Внешне кроссовер, конечно, повторяет стиль Volkswagen Tiguan и очень похож в профиль, однако не является его удлиненной копией. Решетка радиатора VW Tayron несколько шире, а фары более продолговатые. Иной и узор фонарей. Как передняя, так и задняя оптика соединена диодными полосами, подсвечиваются и логотипы Volkswagen.

Тестовое авто в исполнении R-Line Platinum выглядит более выразительно благодаря иной решетке радиатора, агрессивным бамперам и 19-дюймовым литым дискам.

Салон Volkswagen Tayron

Во внутренней отделке Volkswagen Tayron R-Line Platinum преобладает кожа, а педали украшены металлическими накладками. На руле кожа перфорирована и есть удобные наплывы. Пластик преимущественно мягкий — к качеству материалов вопросов нет.

салон фольксваген тайрон
Компоновка салона знакома по VW Tiguan
Фото: Тарас Брязгунов

Компоновка салона знакома по Volkswagen Tiguan. Селектор КПП на рулевой колонке, цифровая панель приборов, 12,9-дюймовый сенсорный дисплей — все это позаимствовано у младшего брата.

Мультимедийная система VW Tayron работает быстро, а ее меню понятно. Впрочем, через тачскрин приходится настраивать, например, подогрев сидений, ведь физических переключателей внутри немного. Есть сенсорные "ползунки" климат-контроля, но они требуют привыкания.

экран Volkswagen Tayron
Цифровой щиток приборов можно сконфигурировать под себя
Фото: Тарас Брязгунов

Зато установлен удобный крупный переключатель громкости аудио. Он многофункционален — по нажатию управляет режимами езды.

В салоне семейной модели хватает отсеков для мелких вещей. Volkswagen Tayron имеет вместительные бардачок и отсек в переднем подлокотнике и небольшое отделение слева от руля.

Просторный и вместительный

Садимся за руль. Посадка у VW Tayron не слишком высокая, по меркам кроссоверов. Обзорность в целом неплохая, да и камеры по кругу есть.

передние сиденья фольксваген тайрон
Передние сиденья имеют хорошую боковую поддержку, а также оснащены электроприводом и массажем
Фото: Тарас Брязгунов
задние сиденья фольксваген тайрон
Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку
Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Volkswagen Tayron в исполнении R-Line Platinum получил удобные сиденья с хорошей боковой поддержкой, электроприводом и памятью настроек. Впрочем, даже в базовой версии кресла получили подогрев, вентиляцию и массаж, обогревается и руль.

Переместимся на второй ряд. Места здесь более чем достаточно — как для ног, так и над головой немалый запас. Как и в VW Tiguan, кресла оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинок. Задние пассажиры имеют отдельные настройки климата, подогрев, широкий подлокотник и выдвижные шторки на окнах.

багажник Фольксваген Тайрон
Объем багажника Volkswagen Tayron составляет 885 л
багажник Volkswagen Tayron
Со сложенными задними креслами получается 2090-литровый отсек
Фото: Тарас Брязгунов
Под полом есть не только запаска, но и место для шторки
Фото: Тарас Брязгунов
Под полом есть не только запаска, но и место для шторки
Фото: Тарас Брязгунов
багажник Фольксваген Тайрон
багажник Volkswagen Tayron
Под полом есть не только запаска, но и место для шторки

Новый Volkswagen Tayron предлагают и в семиместном исполнении, однако тестовое авто — пятиместное. Преимущество этой версии — больший багажник объемом 885 л в обычном состоянии и 2090 л со сложенными задними креслами. Под полом нашлось место не только для запаски, но и для шторки. Дверь багажника оснащена электроприводом во всех Volkswagen Tayron 2025.

Комплектация Volkswagen Tayron

Кроссовер Volkswagen Tayron в Украине предлагают в двух довольно богато оснащенных версиях. Базовый вариант Elegance получил бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, навигацию, парковочный автопилот, мощную акустику Harman Kardon с 11 динамиками.

экран фольксваген тайрон
Большинством функций управляет центральный тачскрин
Фото: Тарас Брязгунов
бардачок Volkswagen Tayron
Бардачок кроссовера немаленький
Фото: Тарас Брязгунов
Передний подлокотник прячет немалый отсек
Передний подлокотник прячет немалый отсек
Фото: Тарас Брязгунов
Слева от руля есть небольшое отделение для мелких вещей
Фото: Тарас Брязгунов
Слева от руля есть небольшое отделение для мелких вещей
Фото: Тарас Брязгунов
Круглый переключатель может регулировать громкость аудио или менять режимы езды
Круглый переключатель может регулировать громкость аудио или менять режимы езды
У задних пассажиров есть подогрев и свои настройки климата
Фото: Тарас Брязгунов
У задних пассажиров есть подогрев и свои настройки климата
Фото: Тарас Брязгунов
подлокотник VW tayron
Сзади установлен удобный широкий подлокотник
экран фольксваген тайрон
бардачок Volkswagen Tayron
Передний подлокотник прячет немалый отсек
Слева от руля есть небольшое отделение для мелких вещей
Круглый переключатель может регулировать громкость аудио или менять режимы езды
У задних пассажиров есть подогрев и свои настройки климата
подлокотник VW tayron

Версия R-Line Platinum добавляет панорамную крышу, камеры кругового обзора, систему полуавтономного движения. Во всех Volkswagen Tayron 2025 есть адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля усталости водителя и мониторинга "слепых" зон.

Двигатель Volkswagen Tayron

Новый Volkswagen Tayron в Украине доступен в двух 2,0-литровых версиях — 193-сильной дизельной и 265-сильной бензиновой. Тестовое авто оснащено бензиновой турбочетверкой.

Двигатель Volkswagen Tayron в стандартном режиме ведет себя удивительно спокойно. В то же время, он эластичный и довольно тяговитый, ведь пиковые 400 Н∙м крутящего момента доступны в очень широком диапазоне 1650-4350 об/мин.

двигатель фольксваген тайрон
265-сильный турбомотор обеспечивает отличную динамику, но не самый экономичный
Фото: Тарас Брязгунов

В спортивном режиме турбомотор более резвый. Достаточно чуть сильнее нажать на газ, как чувствуется прилив бодрости. Да и динамика порадует: 6,1 с до сотни — очень неплохой результат для семейного кроссовера. В этом сегменте еще надо поискать столь быстрые модели.

Правда, и "аппетит" у четверки хороший. Заявленный расход топлива — 11,6 л на 100 км в городском цикле и 7,4 л/100 км — на трассе. У нас во время теста показатели оказались близкими: 11-12 л/100 км в городе и 8 л на 100 км за городом. В принципе, если брать во внимание характеристики Volkswagen Tayron, то это не так уж и много, хотя желающим экономить на топливе все же стоит посмотреть на дизель.

новый Volkswagen Tayron
Кроссовер порадует приятной управляемостью
Фото: Тарас Брязгунов

Турбомотор достаточно тихий и даже в спортивном режиме не намного громче. Хорошо настроен и 7-ступенчатый робот DSG: он работает не только быстро, но и довольно плавно.

Управляемость Volkswagen Tayron

Как нетрудно догадаться, по своему поведению на дороге новый Volkswagen Tayron очень похож на Tiguan. Его руль точный, а в спортивном режиме становится тяжелее. Кроссовер послушно маневрирует как на малых, так и на больших скоростях.

Подвеску не назовешь слишком мягкой — она довольно упругая и энергоемкая. Впрочем, даже с 19-дюймовыми дисками большинство неровностей хорошо отрабатываются, поэтому и жесткой езда в VW Tayron не кажется. К тому же, крены кузова с такими настройками совсем небольшие.

Фольксваген Тайрон 2025
Кроссовер имеет неплохую шумоизоляцию
Фото: Тарас Брязгунов

Также стоит отметить хорошую шумоизоляцию кроссовера: и ухабы поглощаются тихо, и на больших скоростях на трассе аэродинамические шумы или шины не мешают.

Цена Volkswagen Tayron

Новый Volkswagen Tayron в Украине стоит от 2 207 985 гривен за начальную версию Elegance с дизелем. Бензиновый кроссовер в исполнении R-Line Platinum обойдется в 2 376 985 гривен. Да, он не самый дешевый в классе, но и комплектация Volkswagen Tayron небедная.

фара фольксваген тайрон
Матричные фары соединены диодной полоской
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Кроссовер Volkswagen Tayron — семейная модель для тех, кому мало Tiguan, но Touareg дороговат. Он просторный, имеет качественный салон и большой багажник и богато оснащен, а в 265-сильном бензиновом исполнении еще и быстрый.

Плюсы Volkswagen Tayron:

  • просторные салон и багажник;
  • богатое оснащение;
  • превосходная динамика, как для семейной модели.

Минусы Volkswagen Tiguan:

  • бензиновая версия не самая экономичная.

Технические характеристики Volkswagen Tayron

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1984
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 265/5300
Крутящий момент, Нм/об/мин. 400/1650-4350
Коробка передач 7-ст. роботизованная, с двумя сцеплениями
Привод полный
Расход топлива, город-трасса, л/100 км 11,6-7,4
Макс. скорость, км/ч 240
Разгон 0–100 км/ч, с 6,1
Объем топливного бака, л 58
Важно
Электрифицированный "Гелендваген": обзор нового Mercedes-Benz G580 EQ (видео)
Электрифицированный "Гелендваген": обзор нового Mercedes-Benz G580 EQ (видео)