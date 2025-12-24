Тест-драйв нового кроссовера Volkswagen Tayron: Tiguan на максималках

У Volkswagen Tiguan появился старший брат Tayron. Фокус испытал семейный кроссовер и определил его плюсы и минусы.

В линейке кроссоверов Volkswagen с 2025 года появилась новая модель — Tayron. Семейное авто, которое заняло нишу между VW Tiguan и Touareg, побывало на тесте Фокуса.

Версия R-Line Platinum отличается более агрессивным дизайном Фото: Тарас Брязгунов

Сначала немного ликбеза. Volkswagen Tayron первого поколения был моделью для китайского рынка. Кроссовер второй генерации вышел на мировой рынок и заменил удлиненный VW Tiguan Allspace. Впрочем, за океаном, в Северной Америке, именно Tayron продается как Volkswagen Tiguan.

Дизайн Volkswagen Tayron

Новый Volkswagen Tayron построен на платформе MQB Evo, как и Tiguan, однако длиннее его на 22 см и даже несколько больше "двоюродного брата" Skoda Kodiaq.

Размеры Volkswagen Tayron 2025:

длина — 4792 мм;

ширина — 1866 мм;

высота — 1666 мм;

колесная база — 2790 мм.

Volkswagen Tayron похож на Tiguan, но не является его точной копией Фото: Тарас Брязгунов

Внешне кроссовер, конечно, повторяет стиль Volkswagen Tiguan и очень похож в профиль, однако не является его удлиненной копией. Решетка радиатора VW Tayron несколько шире, а фары более продолговатые. Иной и узор фонарей. Как передняя, так и задняя оптика соединена диодными полосами, подсвечиваются и логотипы Volkswagen.

Тестовое авто в исполнении R-Line Platinum выглядит более выразительно благодаря иной решетке радиатора, агрессивным бамперам и 19-дюймовым литым дискам.

Салон Volkswagen Tayron

Во внутренней отделке Volkswagen Tayron R-Line Platinum преобладает кожа, а педали украшены металлическими накладками. На руле кожа перфорирована и есть удобные наплывы. Пластик преимущественно мягкий — к качеству материалов вопросов нет.

Компоновка салона знакома по VW Tiguan Фото: Тарас Брязгунов

Компоновка салона знакома по Volkswagen Tiguan. Селектор КПП на рулевой колонке, цифровая панель приборов, 12,9-дюймовый сенсорный дисплей — все это позаимствовано у младшего брата.

Мультимедийная система VW Tayron работает быстро, а ее меню понятно. Впрочем, через тачскрин приходится настраивать, например, подогрев сидений, ведь физических переключателей внутри немного. Есть сенсорные "ползунки" климат-контроля, но они требуют привыкания.

Цифровой щиток приборов можно сконфигурировать под себя Фото: Тарас Брязгунов

Зато установлен удобный крупный переключатель громкости аудио. Он многофункционален — по нажатию управляет режимами езды.

В салоне семейной модели хватает отсеков для мелких вещей. Volkswagen Tayron имеет вместительные бардачок и отсек в переднем подлокотнике и небольшое отделение слева от руля.

Просторный и вместительный

Садимся за руль. Посадка у VW Tayron не слишком высокая, по меркам кроссоверов. Обзорность в целом неплохая, да и камеры по кругу есть.

Передние сиденья имеют хорошую боковую поддержку, а также оснащены электроприводом и массажем Фото: Тарас Брязгунов Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Volkswagen Tayron в исполнении R-Line Platinum получил удобные сиденья с хорошей боковой поддержкой, электроприводом и памятью настроек. Впрочем, даже в базовой версии кресла получили подогрев, вентиляцию и массаж, обогревается и руль.

Переместимся на второй ряд. Места здесь более чем достаточно — как для ног, так и над головой немалый запас. Как и в VW Tiguan, кресла оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинок. Задние пассажиры имеют отдельные настройки климата, подогрев, широкий подлокотник и выдвижные шторки на окнах.

Объем багажника Volkswagen Tayron составляет 885 л Со сложенными задними креслами получается 2090-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом есть не только запаска, но и место для шторки Фото: Тарас Брязгунов

Новый Volkswagen Tayron предлагают и в семиместном исполнении, однако тестовое авто — пятиместное. Преимущество этой версии — больший багажник объемом 885 л в обычном состоянии и 2090 л со сложенными задними креслами. Под полом нашлось место не только для запаски, но и для шторки. Дверь багажника оснащена электроприводом во всех Volkswagen Tayron 2025.

Комплектация Volkswagen Tayron

Кроссовер Volkswagen Tayron в Украине предлагают в двух довольно богато оснащенных версиях. Базовый вариант Elegance получил бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, навигацию, парковочный автопилот, мощную акустику Harman Kardon с 11 динамиками.

Большинством функций управляет центральный тачскрин Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кроссовера немаленький Фото: Тарас Брязгунов Передний подлокотник прячет немалый отсек Фото: Тарас Брязгунов Слева от руля есть небольшое отделение для мелких вещей Фото: Тарас Брязгунов Круглый переключатель может регулировать громкость аудио или менять режимы езды У задних пассажиров есть подогрев и свои настройки климата Фото: Тарас Брязгунов Сзади установлен удобный широкий подлокотник

Версия R-Line Platinum добавляет панорамную крышу, камеры кругового обзора, систему полуавтономного движения. Во всех Volkswagen Tayron 2025 есть адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля усталости водителя и мониторинга "слепых" зон.

Двигатель Volkswagen Tayron

Новый Volkswagen Tayron в Украине доступен в двух 2,0-литровых версиях — 193-сильной дизельной и 265-сильной бензиновой. Тестовое авто оснащено бензиновой турбочетверкой.

Двигатель Volkswagen Tayron в стандартном режиме ведет себя удивительно спокойно. В то же время, он эластичный и довольно тяговитый, ведь пиковые 400 Н∙м крутящего момента доступны в очень широком диапазоне 1650-4350 об/мин.

265-сильный турбомотор обеспечивает отличную динамику, но не самый экономичный Фото: Тарас Брязгунов

В спортивном режиме турбомотор более резвый. Достаточно чуть сильнее нажать на газ, как чувствуется прилив бодрости. Да и динамика порадует: 6,1 с до сотни — очень неплохой результат для семейного кроссовера. В этом сегменте еще надо поискать столь быстрые модели.

Правда, и "аппетит" у четверки хороший. Заявленный расход топлива — 11,6 л на 100 км в городском цикле и 7,4 л/100 км — на трассе. У нас во время теста показатели оказались близкими: 11-12 л/100 км в городе и 8 л на 100 км за городом. В принципе, если брать во внимание характеристики Volkswagen Tayron, то это не так уж и много, хотя желающим экономить на топливе все же стоит посмотреть на дизель.

Кроссовер порадует приятной управляемостью Фото: Тарас Брязгунов

Турбомотор достаточно тихий и даже в спортивном режиме не намного громче. Хорошо настроен и 7-ступенчатый робот DSG: он работает не только быстро, но и довольно плавно.

Управляемость Volkswagen Tayron

Как нетрудно догадаться, по своему поведению на дороге новый Volkswagen Tayron очень похож на Tiguan. Его руль точный, а в спортивном режиме становится тяжелее. Кроссовер послушно маневрирует как на малых, так и на больших скоростях.

Подвеску не назовешь слишком мягкой — она довольно упругая и энергоемкая. Впрочем, даже с 19-дюймовыми дисками большинство неровностей хорошо отрабатываются, поэтому и жесткой езда в VW Tayron не кажется. К тому же, крены кузова с такими настройками совсем небольшие.

Кроссовер имеет неплохую шумоизоляцию Фото: Тарас Брязгунов

Также стоит отметить хорошую шумоизоляцию кроссовера: и ухабы поглощаются тихо, и на больших скоростях на трассе аэродинамические шумы или шины не мешают.

Цена Volkswagen Tayron

Новый Volkswagen Tayron в Украине стоит от 2 207 985 гривен за начальную версию Elegance с дизелем. Бензиновый кроссовер в исполнении R-Line Platinum обойдется в 2 376 985 гривен. Да, он не самый дешевый в классе, но и комплектация Volkswagen Tayron небедная.

Матричные фары соединены диодной полоской Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Кроссовер Volkswagen Tayron — семейная модель для тех, кому мало Tiguan, но Touareg дороговат. Он просторный, имеет качественный салон и большой багажник и богато оснащен, а в 265-сильном бензиновом исполнении еще и быстрый.

Плюсы Volkswagen Tayron:

просторные салон и багажник;

богатое оснащение;

превосходная динамика, как для семейной модели.

Минусы Volkswagen Tiguan:

бензиновая версия не самая экономичная.

Технические характеристики Volkswagen Tayron

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1984 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 265/5300 Крутящий момент, Нм/об/мин. 400/1650-4350 Коробка передач 7-ст. роботизованная, с двумя сцеплениями Привод полный Расход топлива, город-трасса, л/100 км 11,6-7,4 Макс. скорость, км/ч 240 Разгон 0–100 км/ч, с 6,1 Объем топливного бака, л 58

