Тест-драйв нового кросовера Volkswagen Tayron: Tiguan на максималках

У Volkswagen Tiguan з’явився старший брат Tayron. Фокус випробував сімейний кросовер і визначив його плюси та мінуси.

У лінійці кросоверів Volkswagen із 2025 року з’явилася нова модель — Tayron. Сімейне авто, яке зайняло нішу між VW Tiguan та Touareg, побувало на тесті Фокусу.

Версія R-Line Platinum вирізняється агресивнішим дизайном Фото: Тарас Брязгунов

Спочатку трохи лікбезу. Volkswagen Tayron першого покоління був моделлю для китайського ринку. Кросовер другої генерації вийшов на світовий ринок і замінив подовжений VW Tiguan Allspace. Утім, за океаном, у Північній Америці, саме Tayron продається як Volkswagen Tiguan.

Дизайн Volkswagen Tayron

Новий Volkswagen Tayron збудований на платформі MQB Evo, як і Tiguan, проте довший за нього на 22 см і навіть дещо більший за "двоюрідного брата" Skoda Kodiaq.

Розміри Volkswagen Tayron 2025:

довжина – 4792 мм;

ширина – 1866 мм;

висота – 1666 мм;

колісна база – 2790 мм.

Volkswagen Tayron схожий на Tiguan, але не є його точною копією Фото: Тарас Брязгунов

Зовні кросовер, звісно, повторює стиль Volkswagen Tiguan і дуже схожий у профіль, проте не є його подовженою копією. Решітка радіатора VW Tayron дещо ширша, а фари більш продовгуваті. Інакший і візерунок ліхтарів. Як передня, так і задня оптика з’єднана діодними смугами, підсвічуються і логотипи Volkswagen.

Тестове авто у виконанні R-Line Platinum має виразніший вигляд завдяки інакшій решітці радіатора, агресивним бамперам та 19-дюймовим литим дискам.

Салон Volkswagen Tayron

У внутрішньому оздобленні Volkswagen Tayron R-Line Platinum переважає шкіра, а педалі прикрашені металевими накладками. На кермі шкіра перфорована і є зручні напливи. Пластик переважно м’який – до якості матеріалів питань немає.

Компонування салону знайоме за VW Tiguan Фото: Тарас Брязгунов

Компонування салону знайоме за Volkswagen Tiguan. Селектор КПП на кермовій колонці, цифрова панель приладів, 12,9-дюймовий сенсорний дисплей– усе це запозичене в молодшого брата.

Мультимедійна система VW Tayron працює швидко, а її меню зрозуміле. Утім, через тачскрін доводиться налаштовувати, наприклад, підігрів сидінь, адже фізичних перемикачів усередині небагато. Є сенсорні "повзунки" клімат-контролю, але вони потребують звикання.

Цифровий щиток приладів можна сконфігурувати під себе Фото: Тарас Брязгунов

Зате встановлено зручний крупний перемикач гучності аудіо. Він багатофункціональний – після натиснення керує режимами їзди.

У салоні сімейної моделі вистачає відсіків для дрібних речей. Volkswagen Tayron має місткі бардачок і відсік в передньому підлокітнику та невелике відділення зліва від керма.

Просторий і місткий

Сідаємо за кермо. Посадка у VW Tayron не надто висока, за мірками кросоверів. Оглядовість загалом непогана, та й камери по колу є.

Передні сидіння мають гарну бічну підтримку, а також оснащені електроприводом і масажем Фото: Тарас Брязгунов Задні сидіння мають горизонтальне регулювання Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Volkswagen Tayron у виконанні R-Line Platinum отримав зручні сидіння з гарною боковою підтримкою, електроприводом та пам’яттю налаштувань. Утім, навіть у базовій версії крісла отримали підігрів, вентиляцію та масаж, обігрівається і кермо.

Перемістимося на другий ряд. Місця тут більш ніж достатньо – як для ніг, так і над головою чималий запас. Як і в VW Tiguan, крісла оснащені горизонтальним регулюванням та змінним кутом нахилу спинок. Задні пасажири мають окремі налаштування клімату, підігрів, широкий підлокітник та висувні шторки на вікнах.

Об'єм багажника Volkswagen Tayron становить 885 л Зі складеними задніми кріслами виходить 2090-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є не лише запаска, але й місце для шторки Фото: Тарас Брязгунов

Новий Volkswagen Tayron пропонують і в семимісному виконанні, проте тестове авто – п’ятимісне. Перевага цієї версії – більший багажник об’ємом 885 л у звичайному стані та 2090 л зі складеними задніми кріслами. Під підлогою знайшлося місце не лише для запаски, але й для шторки. Двері багажника оснащені електроприводом у всіх Volkswagen Tayron 2025.

Комплектація Volkswagen Tayron

Кросовер Volkswagen Tayron в Україні пропонують у двох доволі багато оснащених версіях. Базовий варіант Elegance отримав безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, камеру, навігацію, паркувальний автопілот, потужну акустику Harman Kardon із 11 динаміками.

Більшістю функцій керує центральний тачскрін Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кросовера немаленький Фото: Тарас Брязгунов Передній підлокітник ховає чималий відсік Фото: Тарас Брязгунов Ліворуч від керма є невелике відділення для дрібних речей Фото: Тарас Брязгунов Круглий перемикач може регулювати гучність аудіо або змінювати режими їзди У задніх пасажирів є підігрів і свої налаштування клімату Фото: Тарас Брязгунов Ззаду встановлено зручний широкий підлокітник

Версія R-Line Platinum додає панорамний дах, камери кругового огляду, систему напівавтономного руху. У всіх Volkswagen Tayron 2025 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю втоми водія та моніторингу "сліпих" зон.

Двигун Volkswagen Tayron

Новий Volkswagen Tayron в Україні доступний у двох 2,0-літрових версіях – 193-сильній дизельній та 265-сильній бензиновій. Тестове авто оснащене бензиновою турбочетвіркою.

Двигун Volkswagen Tayron у стандартному режимі веде себе на диво спокійно. Водночас, він еластичний і доволі тяговитий, адже пікові 400 Н∙м крутного моменту доступні в дуже широкому діапазоні 1650-4350 об/хв.

265-сильний турбомотор забезпечує чудову динаміку, але не найекономічніший Фото: Тарас Брязгунов

У спортивному режимі турбомотор жвавіший. Достатньо трохи сильніше нажати на газ, як відчувається прилив бадьорості. Та й динаміка порадує: 6,1 с до сотні – дуже непоганий результат для сімейного кросовера. У цьому сегменті ще треба пошукати настільки швидкі моделі.

Правда, і "апетит" у четвірки добрий. Заявлена витрата пального – 11,6 л на 100 км у міському циклі та 7,4 л/100 км – на трасі. У нас під час тесту показники виявилися близькими: 11-12 л/100 км в місті та 8 л на 100 км за містом. У принципі, якщо брати до уваги характеристики Volkswagen Tayron, то це не так вже і багато, хоча охочим економити на пальному все ж варто дивитися на дизель.

Кросовер порадує приємною керованістю Фото: Тарас Брязгунов

Турбомотор досить тихий і навіть у спортивному режимі не набагато гучніший. Добре налаштований і 7-ступінчастий робот DSG: він працює не лише швидко, але й доволі плавно.

Керованість Volkswagen Tayron

Як неважко здогадатися, за своєю поведінкою на дорозі новий Volkswagen Tayron дуже схожий на Tiguan. Його кермо точне, а в спортивному режимі стає важчим. Кросовер слухняно маневрує як на малих, так і на великих швидкостях.

Підвіску не назвеш надто м’якою – вона доволі пружна та енергоємна. Утім, навіть із 19-дюймовими дисками більшість нерівностей добре відпрацьовуються, тому і жорсткою їзда в VW Tayron не видається. До того ж, крени кузова з такими налаштуваннями зовсім невеликі.

Кросовер має непогану шумоізоляцію Фото: Тарас Брязгунов

Також варто відзначити хорошу шумоізоляцію кросовера: і вибоїни поглинаються тихо, і на великих швидкостях на трасі аеродинамічні шуми чи шини не заважають.

Ціна Volkswagen Tayron

Новий Volkswagen Tayron в Україні коштує від 2 207 985 гривень за початкову версію Elegance із дизелем. Бензиновий кросовер у виконанні R-Line Platinum обійдеться в 2 376 985 гривень. Так, він не найдешевший у класі, але й комплектація Volkswagen Tayron небідна.

Матричні фари з'єднані діодною смужкою Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Кросовер Volkswagen Tayron – сімейна модель для тих, кому мало Tiguan, але Touareg дорогуватий. Він просторий, має якісний салон і великий багажник та багато оснащений, а в 265-сильному бензиновому виконанні ще й швидкий.

Плюси Volkswagen Tayron:

просторі салон і багажник;

багате оснащення;

чудова динаміка, як для сімейної моделі.

Мінуси Volkswagen Tiguan:

бензинова версія не найекономічніша.

Технічні характеристики Volkswagen Tayron

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1984 Потужність двигуна, к. с./об/хв 265/5300 Обертальний момент, Нм/об/хв 400/1650-4350 Коробка передач 7-ст. роботизована, з двома зчепленнями Привід повний Споживання пального, місто-траса, л/100 км 11,6-7,4 Макс. швидкість, км/год 240 Розгін 0–100 км/год, с 6,1 Об'єм паливного баку, л 58

