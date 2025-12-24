Тест-драйв нового кросовера Volkswagen Tayron: Tiguan на максималках
У Volkswagen Tiguan з’явився старший брат Tayron. Фокус випробував сімейний кросовер і визначив його плюси та мінуси.
У лінійці кросоверів Volkswagen із 2025 року з’явилася нова модель — Tayron. Сімейне авто, яке зайняло нішу між VW Tiguan та Touareg, побувало на тесті Фокусу.
Спочатку трохи лікбезу. Volkswagen Tayron першого покоління був моделлю для китайського ринку. Кросовер другої генерації вийшов на світовий ринок і замінив подовжений VW Tiguan Allspace. Утім, за океаном, у Північній Америці, саме Tayron продається як Volkswagen Tiguan.
Дизайн Volkswagen Tayron
Новий Volkswagen Tayron збудований на платформі MQB Evo, як і Tiguan, проте довший за нього на 22 см і навіть дещо більший за "двоюрідного брата" Skoda Kodiaq.
Розміри Volkswagen Tayron 2025:
- довжина – 4792 мм;
- ширина – 1866 мм;
- висота – 1666 мм;
- колісна база – 2790 мм.
Зовні кросовер, звісно, повторює стиль Volkswagen Tiguan і дуже схожий у профіль, проте не є його подовженою копією. Решітка радіатора VW Tayron дещо ширша, а фари більш продовгуваті. Інакший і візерунок ліхтарів. Як передня, так і задня оптика з’єднана діодними смугами, підсвічуються і логотипи Volkswagen.
Тестове авто у виконанні R-Line Platinum має виразніший вигляд завдяки інакшій решітці радіатора, агресивним бамперам та 19-дюймовим литим дискам.Важливо
Салон Volkswagen Tayron
У внутрішньому оздобленні Volkswagen Tayron R-Line Platinum переважає шкіра, а педалі прикрашені металевими накладками. На кермі шкіра перфорована і є зручні напливи. Пластик переважно м’який – до якості матеріалів питань немає.
Компонування салону знайоме за Volkswagen Tiguan. Селектор КПП на кермовій колонці, цифрова панель приладів, 12,9-дюймовий сенсорний дисплей– усе це запозичене в молодшого брата.
Мультимедійна система VW Tayron працює швидко, а її меню зрозуміле. Утім, через тачскрін доводиться налаштовувати, наприклад, підігрів сидінь, адже фізичних перемикачів усередині небагато. Є сенсорні "повзунки" клімат-контролю, але вони потребують звикання.
Зате встановлено зручний крупний перемикач гучності аудіо. Він багатофункціональний – після натиснення керує режимами їзди.
У салоні сімейної моделі вистачає відсіків для дрібних речей. Volkswagen Tayron має місткі бардачок і відсік в передньому підлокітнику та невелике відділення зліва від керма.
Просторий і місткий
Сідаємо за кермо. Посадка у VW Tayron не надто висока, за мірками кросоверів. Оглядовість загалом непогана, та й камери по колу є.
Кросовер Volkswagen Tayron у виконанні R-Line Platinum отримав зручні сидіння з гарною боковою підтримкою, електроприводом та пам’яттю налаштувань. Утім, навіть у базовій версії крісла отримали підігрів, вентиляцію та масаж, обігрівається і кермо.
Перемістимося на другий ряд. Місця тут більш ніж достатньо – як для ніг, так і над головою чималий запас. Як і в VW Tiguan, крісла оснащені горизонтальним регулюванням та змінним кутом нахилу спинок. Задні пасажири мають окремі налаштування клімату, підігрів, широкий підлокітник та висувні шторки на вікнах.
Новий Volkswagen Tayron пропонують і в семимісному виконанні, проте тестове авто – п’ятимісне. Перевага цієї версії – більший багажник об’ємом 885 л у звичайному стані та 2090 л зі складеними задніми кріслами. Під підлогою знайшлося місце не лише для запаски, але й для шторки. Двері багажника оснащені електроприводом у всіх Volkswagen Tayron 2025.
Комплектація Volkswagen Tayron
Кросовер Volkswagen Tayron в Україні пропонують у двох доволі багато оснащених версіях. Базовий варіант Elegance отримав безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, камеру, навігацію, паркувальний автопілот, потужну акустику Harman Kardon із 11 динаміками.
Версія R-Line Platinum додає панорамний дах, камери кругового огляду, систему напівавтономного руху. У всіх Volkswagen Tayron 2025 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю втоми водія та моніторингу "сліпих" зон.Важливо
Двигун Volkswagen Tayron
Новий Volkswagen Tayron в Україні доступний у двох 2,0-літрових версіях – 193-сильній дизельній та 265-сильній бензиновій. Тестове авто оснащене бензиновою турбочетвіркою.
Двигун Volkswagen Tayron у стандартному режимі веде себе на диво спокійно. Водночас, він еластичний і доволі тяговитий, адже пікові 400 Н∙м крутного моменту доступні в дуже широкому діапазоні 1650-4350 об/хв.
У спортивному режимі турбомотор жвавіший. Достатньо трохи сильніше нажати на газ, як відчувається прилив бадьорості. Та й динаміка порадує: 6,1 с до сотні – дуже непоганий результат для сімейного кросовера. У цьому сегменті ще треба пошукати настільки швидкі моделі.
Правда, і "апетит" у четвірки добрий. Заявлена витрата пального – 11,6 л на 100 км у міському циклі та 7,4 л/100 км – на трасі. У нас під час тесту показники виявилися близькими: 11-12 л/100 км в місті та 8 л на 100 км за містом. У принципі, якщо брати до уваги характеристики Volkswagen Tayron, то це не так вже і багато, хоча охочим економити на пальному все ж варто дивитися на дизель.
Турбомотор досить тихий і навіть у спортивному режимі не набагато гучніший. Добре налаштований і 7-ступінчастий робот DSG: він працює не лише швидко, але й доволі плавно.
Керованість Volkswagen Tayron
Як неважко здогадатися, за своєю поведінкою на дорозі новий Volkswagen Tayron дуже схожий на Tiguan. Його кермо точне, а в спортивному режимі стає важчим. Кросовер слухняно маневрує як на малих, так і на великих швидкостях.
Підвіску не назвеш надто м’якою – вона доволі пружна та енергоємна. Утім, навіть із 19-дюймовими дисками більшість нерівностей добре відпрацьовуються, тому і жорсткою їзда в VW Tayron не видається. До того ж, крени кузова з такими налаштуваннями зовсім невеликі.
Також варто відзначити хорошу шумоізоляцію кросовера: і вибоїни поглинаються тихо, і на великих швидкостях на трасі аеродинамічні шуми чи шини не заважають.
Ціна Volkswagen Tayron
Новий Volkswagen Tayron в Україні коштує від 2 207 985 гривень за початкову версію Elegance із дизелем. Бензиновий кросовер у виконанні R-Line Platinum обійдеться в 2 376 985 гривень. Так, він не найдешевший у класі, але й комплектація Volkswagen Tayron небідна.
Вердикт Фокусу
Кросовер Volkswagen Tayron – сімейна модель для тих, кому мало Tiguan, але Touareg дорогуватий. Він просторий, має якісний салон і великий багажник та багато оснащений, а в 265-сильному бензиновому виконанні ще й швидкий.
Плюси Volkswagen Tayron:
- просторі салон і багажник;
- багате оснащення;
- чудова динаміка, як для сімейної моделі.
Мінуси Volkswagen Tiguan:
- бензинова версія не найекономічніша.
Технічні характеристики Volkswagen Tayron
|Тип двигуна
|бензиновий з турбонаддувом
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1984
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|265/5300
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|400/1650-4350
|Коробка передач
|7-ст. роботизована, з двома зчепленнями
|Привід
|повний
|Споживання пального, місто-траса, л/100 км
|11,6-7,4
|Макс. швидкість, км/год
|240
|Розгін 0–100 км/год, с
|6,1
|Об'єм паливного баку, л
|58