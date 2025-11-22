Електрифікований "Гелендваген": огляд нового Mercedes-Benz G580 EQ (відео)

Електромобіль Mercedes G580 EQ – найпотужніший і водночас найдешевший варіант моделі. Фокус познайомився із нестандартним позашляховиком і дізнався, чи залишився він старим добрим "Гелендвагеном".

Електрифікація крокує планетою семимильними кроками і навіть така консервативна олдскульна модель, як Mercedes G-Class, не змогла встояти. Новий Mercedes-Benz G580 with EQ Technology (саме така повна назва моделі) — найбільш нестандартний "Гелендваген" за всю 46-річну історію моделі.

Замість решітки радіатора з'явилася пластикова вставка з діодним підсвічуванням Фото: Тарас Брязгунов

Як змінився дизайн Mercedes G580 EQ

Звісно ж, від класичного кутастого дизайну в Mercedes-Benz і не думали відмовлятися, тому здалеку – це добре відомий усім "кубик".

Фото: Тарас Брязгунов

Утім, якщо придивитися ближче, то видно, що замість решітки радіатора з’явилася пластикова вставка із діодним підсвічуванням. Крім того, змінені бампери, а ззаду на місці запаски встановлено пластиковий бокс для зарядного кабелю.

Без революцій — салон Mercedes G580 EQ

Заглянемо у салон Mercedes G580 EQ. Усередині теж усе знайомо – ніяких революцій. Власникам бензинових G-Class не доведеться пристосовуватися, адже компонування залишили без змін.

Салон "Гелендвагена" не змінив компонування Фото: Тарас Брязгунов

Два дисплеї на передній панелі, великі кнопки і перемикачі – це все звично. В оздобленні використано шкіру та карбон. Спортивні сидіння зручні, а також доповнені регульованою бічною підтримкою.

Об'єм багажника Mercedes G580 становить 555-1990 л Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Mercedes G580 EQ дещо менший, аніж у бензинової моделі, проте доволі місткий: його об’єм – 555-1990 л.

Найпотужніший у лінійці

Електричний "Гелендваген" має одразу чотири мотори, які разом видають 587 к. с. – на дві сили більше, аніж у зарядженого Mercedes-AMG G63.

Електрокар отримав чотири мотори на 587 к. с. і 1164 Н∙м Фото: Тарас Брязгунов

Але більше вражає гігантський крутний момент у 1164 Н∙м, який доступний одразу. Важкий Mercedes G580 EQ масою 3082 кг не просто стартує до 100 км/год за 4,7 с, але робить це легко і невимушено.

Позашляховик розганяється впевнено, але спокійно і без драми – у спинку сидіння не вдавлює і швидкість не особливо відчувається. А ще це все відбувається фактично у повній тишині (хоча за потреби авто може синтезувати звук V8). Той же Mercedes-AMG G63 трохи швидший (4,4 с до сотні) і значно емоційніший.

Який запас ходу Mercedes G580 EQ

Під час коротких тестових заїздів витрата енергії сягнула 41,2 кВт∙год на 100 км – таких високих показників особисто я ще не бачив у жодного електрокара. Звісно, це результат активної їзди із педаллю газу в підлогу і в такому режимі великої батареї ємністю 116 кВт∙год вистачить приблизно на 280 км.

Енерговитрата сягає 41,2 кВт∙год на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Якщо їздити акуратніше, то запас ходу Mercedes G580 EQ сягне 350 чи може навіть 400 км. Паспортний показник – 473 км (за циклом WLTP).

Керованість Mercedes G580 EQ

Чим приємно здивував електромобіль Mercedes G580 EQ, так це комфортом. Він тихіший, а їзда в ньому м’якша, аніж у бензиновому варіанті, навіть попри те, що збережено залежну задню підвіску. До того ж, завдяки батареї в днищі центр ваги нижчий і електричний "Гелендваген" на диво мало крениться у поворотах.

Замість запаски встановлено бокс для зарядного кабелю Фото: Тарас Брязгунов

При цьому новий Mercedes G580 EQ залишається справжнім позашляховиком. Його кліренс становить 249 мм, а батарея захищена від ударів та герметизована (можна долати броди глибиною 850 мм). Є імітація знижувальної передачі та позашляховий круїз-контроль.

А ще електричний Mercedes G-Class має фішку – поворотні задні колеса, які разом із функцією векторизації тяги дозволяють робити "танковий розворот" на місці.

Ціна Mercedes G580 EQ

А тепер найцікавіше: електромобіль – це найдешевший "Гелендваген" на даний момент. Ціна Mercedes G580 EQ в Україні стартує з 6 926 207 гривень тоді, як дизельний варіант G450d коштує від 7,1 мільйона, а бензиновий G500 – від 7,6 млн. А заряджений Mercedes-AMG G63 зі схожою динамікою – це вже 10,8 млн гривень.

Mercedes G580 EQ стартує до сотні за 4,7 с Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Електрифікація не лише не позбавила "Гелендваген" його фамільних рис, але й покращила його слабкі сторони. Mercedes G580 EQ комфортніший, краще керується та гальмує. Він і швидкий, однак його Ахіллесова п’ята – енерговитрата, тому великого запасу ходу не варто очікувати.

Технічні характеристики Mercedes G580 EQ

Тип двигуна електричний (4 шт.) Потужність двигуна, к. с. 587 Обертальний момент, Нм 1164 Коробка передач 2-ступінчаста Привід повний Запас ходу, км 473 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 4,7 Ємність батареї, кВт∙год 116

