Електрифікований "Гелендваген": огляд нового Mercedes-Benz G580 EQ (відео)
Електромобіль Mercedes G580 EQ – найпотужніший і водночас найдешевший варіант моделі. Фокус познайомився із нестандартним позашляховиком і дізнався, чи залишився він старим добрим "Гелендвагеном".
Електрифікація крокує планетою семимильними кроками і навіть така консервативна олдскульна модель, як Mercedes G-Class, не змогла встояти. Новий Mercedes-Benz G580 with EQ Technology (саме така повна назва моделі) — найбільш нестандартний "Гелендваген" за всю 46-річну історію моделі.
Як змінився дизайн Mercedes G580 EQ
Звісно ж, від класичного кутастого дизайну в Mercedes-Benz і не думали відмовлятися, тому здалеку – це добре відомий усім "кубик".
Утім, якщо придивитися ближче, то видно, що замість решітки радіатора з’явилася пластикова вставка із діодним підсвічуванням. Крім того, змінені бампери, а ззаду на місці запаски встановлено пластиковий бокс для зарядного кабелю.
Без революцій — салон Mercedes G580 EQ
Заглянемо у салон Mercedes G580 EQ. Усередині теж усе знайомо – ніяких революцій. Власникам бензинових G-Class не доведеться пристосовуватися, адже компонування залишили без змін.
Два дисплеї на передній панелі, великі кнопки і перемикачі – це все звично. В оздобленні використано шкіру та карбон. Спортивні сидіння зручні, а також доповнені регульованою бічною підтримкою.
Багажник Mercedes G580 EQ дещо менший, аніж у бензинової моделі, проте доволі місткий: його об’єм – 555-1990 л.
Найпотужніший у лінійці
Електричний "Гелендваген" має одразу чотири мотори, які разом видають 587 к. с. – на дві сили більше, аніж у зарядженого Mercedes-AMG G63.
Але більше вражає гігантський крутний момент у 1164 Н∙м, який доступний одразу. Важкий Mercedes G580 EQ масою 3082 кг не просто стартує до 100 км/год за 4,7 с, але робить це легко і невимушено.
Позашляховик розганяється впевнено, але спокійно і без драми – у спинку сидіння не вдавлює і швидкість не особливо відчувається. А ще це все відбувається фактично у повній тишині (хоча за потреби авто може синтезувати звук V8). Той же Mercedes-AMG G63 трохи швидший (4,4 с до сотні) і значно емоційніший.
Який запас ходу Mercedes G580 EQ
Під час коротких тестових заїздів витрата енергії сягнула 41,2 кВт∙год на 100 км – таких високих показників особисто я ще не бачив у жодного електрокара. Звісно, це результат активної їзди із педаллю газу в підлогу і в такому режимі великої батареї ємністю 116 кВт∙год вистачить приблизно на 280 км.
Якщо їздити акуратніше, то запас ходу Mercedes G580 EQ сягне 350 чи може навіть 400 км. Паспортний показник – 473 км (за циклом WLTP).Важливо
Керованість Mercedes G580 EQ
Чим приємно здивував електромобіль Mercedes G580 EQ, так це комфортом. Він тихіший, а їзда в ньому м’якша, аніж у бензиновому варіанті, навіть попри те, що збережено залежну задню підвіску. До того ж, завдяки батареї в днищі центр ваги нижчий і електричний "Гелендваген" на диво мало крениться у поворотах.
При цьому новий Mercedes G580 EQ залишається справжнім позашляховиком. Його кліренс становить 249 мм, а батарея захищена від ударів та герметизована (можна долати броди глибиною 850 мм). Є імітація знижувальної передачі та позашляховий круїз-контроль.
А ще електричний Mercedes G-Class має фішку – поворотні задні колеса, які разом із функцією векторизації тяги дозволяють робити "танковий розворот" на місці.
Ціна Mercedes G580 EQ
А тепер найцікавіше: електромобіль – це найдешевший "Гелендваген" на даний момент. Ціна Mercedes G580 EQ в Україні стартує з 6 926 207 гривень тоді, як дизельний варіант G450d коштує від 7,1 мільйона, а бензиновий G500 – від 7,6 млн. А заряджений Mercedes-AMG G63 зі схожою динамікою – це вже 10,8 млн гривень.
Вердикт Фокусу
Електрифікація не лише не позбавила "Гелендваген" його фамільних рис, але й покращила його слабкі сторони. Mercedes G580 EQ комфортніший, краще керується та гальмує. Він і швидкий, однак його Ахіллесова п’ята – енерговитрата, тому великого запасу ходу не варто очікувати.
Технічні характеристики Mercedes G580 EQ
|Тип двигуна
|електричний (4 шт.)
|Потужність двигуна, к. с.
|587
|Обертальний момент, Нм
|1164
|Коробка передач
|2-ступінчаста
|Привід
|повний
|Запас ходу, км
|473
|Макс. швидкість, км/год
|180
|Розгін 0–100 км/год, с
|4,7
|Ємність батареї, кВт∙год
|116