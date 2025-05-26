Потужний позашляховий "хижак": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Новий Ford Ranger Raptor — найпотужніший і найяскравіший пікап на українському ринку. Фокус випробував екстремальне авто на асфальті та бездоріжжі.

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Це найбільш нетиповий пікап на українському ринку, який робить ставку не на утилітарні якості, а на емоції. Він яскравий і доволі швидкий, але при цьому демонструє чудову прохідність. На тесті Фокусу – новий Ford Ranger Raptor.

Ford Ranger Raptor пізнається за особливою радіаторною решіткою Фото: Тарас Брязгунов

Спортивний пікап уже давно не вважається нонсенсом, адже подібних моделей стає все більше. Звісно, вони з'являються в основному в США, де існує цілий культ пікапів. Ford одним із перших почав будувати такі моделі — ще 15 років тому представили перший F-150 із гучним ім'ям Raptor. Із 2018 року в нього з’явився молодший брат Ford Ranger Raptor, а тепер на український ринок вийшло нове його покоління яке віднині доступне і в потужному бензиновому виконанні.

Брутальний і виразний – дизайн Ford Ranger Raptor

Не помітити новий Ford Ranger Raptor важко, адже цей "хижак" вміє справити враження. Дизайн значно виразніший, аніж у стандартної моделі чи позашляхового Ford Ranger Tremor. Пікап отримав особливу решітку радіатора із великим написом Ford, стандартними є і матричні фари.

Крім того, Raptor вирізняється особливими бамперами, а його днище прикриває потужний металевий захист. Також встановлені посилені підніжки і величезні позашляхові шини BF Goodrich розміром 285/70 R17, для яких знадобилися розширювачі арок.

Пікап отримав позашляхові шини BF Goodrich розміром 285/70 R17 Фото: Тарас Брязгунов

Ефектнішою зовнішність Ford Ranger Raptor робить і графіка на кузові. Ззаду привертають до себе увагу особливі ліхтарі та широкі сталеві наконечники вихлопних труб.

Розміри Ford Ranger Raptor:

довжина – 5360 мм;

ширина – 2028 мм;

висота – 1926 мм;

колісна база – 3270 мм.

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У спортивному стилі — салон Ford Ranger Raptor

Заглянемо всередину. Інтер’єру Ford Ranger Raptor також додали яскравості. В оздобленні використані шкіра та алькантара, яку розбавляють помаранчеві вставки та шви. На ободі керма шкіра перфорована. До того ж, пікап отримав особливий компактніший важіль КПП.

Оздоблення салону розбавлене яскраво-помаранчевими акцентами Фото: Тарас Брязгунов

Ще одна відмінність від стандартної моделі – сучасна віртуальна панель приладів. Звісно ж, її можна налаштувати під себе, а графіка змінюється залежно від обраного режиму їзди. До того ж, на екран вивели додаткові покази на кшталт температури охолоджувальної рідини чи тиску мастила.

Як і більшість версій Ford Ranger, пікап отримав 10-дюймовий портретний тачскрін мультимедійної системи SYNC 4. Через його меню налаштовується і клімат, проте збережено і зручні фізичні перемикачі. Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою смартфона, портами USB-A та USB-C.

На панель приладів виведено показники температури охолоджувальної рідини і тиску мастила Фото: Тарас Брязгунов Дисплей можна налаштувати під себе та змінити його графіку Фото: Тарас Брязгунов

Взагалі, салон Ford Ranger Raptor доволі практичний. Пікап має два бардачки, місткий бокс у підлокітнику та широкі кишені в дверях.

Наскільки практичний Ford Ranger Raptor

Спортивні сидіння Ford Ranger Raptor – це не гоночні ковші, але вони добре утримують спину (особливо на бездоріжжі), залишаючись при цьому комфортабельними. Діапазону регулювань із електроприводом цілком вистачає. Як крісла, так і кермо отримали підігрів.

Спортивні сидіння Ford Ranger Raptor комфортабельні та утримують спину Фото: Тарас Брязгунов Ззаду в пікапі доволі просторо Фото: Тарас Брязгунов

Звичайно ж, посадка в пікапі дуже висока. До габаритів чималого авто потрібно звикати, хоча загалом оглядовість непогана завдяки великим дзеркалам та тоненьким стійкам даху. До того ж, є камери по колу.

За мірками свого класу Ford Ranger доволі просторий і Raptor у цьому плані не є винятком. Місця над головою в надлишку та й колінам не тісно. Хіба центральний тунель доволі широкий, тому ззаду комфортніше двом.

Під задніми сидіннями є відсіки для дрібних речей Фото: Тарас Брязгунов

Для пасажирів є підлокітник із підсклянниками, дефлектори обдуву, USB-роз’єми та розетка. Крім того, під подушкою крісла є невеликі ніші для дрібних речей.

Новий Ford Ranger Raptor має таку ж 1,5-метрову вантажну платформу, як і стандартний пікап, проте вантажопідйомність у нього менша — 656 кг. Пластикове оздоблення, яке не боїться подряпин, входить до стандартної комплектації, також тут є розетки та петлі для фіксації багажу.

Вантажопідйомність Ford Ranger Raptor — 656 кг Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Ford Ranger Raptor

Пікап Ford Ranger Raptor є флагманом у лінійці, а отже доволі багато оснащений. Комплектація включає безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль, електропакет, підігріви, камери по колу, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль, датчики світла та дощу, потужну акустику Bang&Olufsen із 10 динаміками та непоганим звучанням.

До того ж, авто отримало солідний арсенал систем безпеки – автоматичне гальмування (при русі вперед або назад), утримання в смузі руху, контроль "сліпих" зон, розпізнавання дорожник знаків та 8 надувних подушок.

Пікап має два містких бардачки Фото: Тарас Брязгунов У центральному підлокітнику ховається чималий бокс Фото: Тарас Брязгунов Пікап отримав оригінальні висувні підсклянники Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів є дефлектори обдуву, USB-порти та розетка Фото: Тарас Брязгунов Розетки є і в кузові пікапа Фото: Тарас Брязгунов

Найпотужніший, але з добрим "апетитом"

Якщо Ford Ranger Raptor попереднього покоління пропонували лише з 210-сильним турбодизелем, то тепер є значно цікавіша альтернатива – 3,0-літровий бензиновий V6 EcoBoost на 292 к. с.

Варто відзначити, що на північноамериканському ринку модель отримала 400-сильну версію цього турбомотора, однак для Європи його довелося дещо "придушити" через суворіші еконорми.

Утім, навіть із 292 силами новий Ford Ranger Raptor – найпотужніший пікап у своєму класі. Турбошістка швидко відгукується на натиск педалі газу і доволі швидко набирає оберти. І не можна не згадати низькочастотний звук вихлопу, який стає особливо гучним, якщо обрати режим Sport або Baja. Тоді цього "звіра" чутно здалеку.

3,0-літровий V6 твін-турбо на 292 к. с. тяговитий, але має добрий "апетит" Фото: Тарас Брязгунов

Тяги в EcoBoost фактично стільки ж, як у дизеля: піковий крутний момент – 491 Н∙м при 2300 об/хв. Цього цілком достатньо, аби легко здійснювати обгін на трасі, буксирувати 2,5-тонний причіп чи штурмувати бездоріжжя.

Пікап, звісно, не настільки швидкий, як божевільний 700-сильний Ford F-150 Raptor R, але доволі жвавий – здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

10-ступінчастий автомат непогано налаштований – реагує швидко і не сповільнює динаміку. Водночас, передачі перемикаються майже непомітно.

Ford Ranger Raptor є найпотужнішим у своєму класі Фото: Тарас Брязгунов

Одначе і "апетит" цього звіра добрячий. Заявлена витрата пального – 13,8 л/100 км у змішаному циклі. Під час нашого тесту вона складала 14-15 л на 100 км у місті та 12,5 л/100 км – на трасі. У заторах дещо заощадити дозволяє система Start/Stop, яка глушить мотор при зупинці. На бездоріжжі ж можна побачити цифри 17-18 л/100 км.

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Король бездоріжжя

Саме бездоріжжя є справжньою стихією Ford Ranger Raptor, причому пікап створений, щоб долати його швидко та невимушено. У його арсеналі — повний привід зі знижувальною передачею, блокування переднього та заднього диференціалів, система допомоги на спуску та набір різноманітних режимів їзди.

До того ж, геометрична прохідність пікапа чудова. Кліренс Ford Ranger Raptor складає 265 мм, кут в’їзду — 31°, а з’їзду — 24°. Авто здатне долати броди глибиною до 85 см, а по глибокому піску буквально літає.

Ford Ranger Raptor здатен дуже швидко пересуватися бездоріжжям Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Посилена довгохода підвіска Ford Ranger Raptor також не боїться бездоріжжя і легко справляється з глибокими ямами чи горбками.

Керованість Ford Ranger Raptor

Варто відзначити, що підвіска Ford Ranger Raptor є багатоважільною та незалежною спереду і на асфальті забезпечує на диво комфортабельну їзду. Авто не дуже-то й трусить на нерівностях, хоча для багатьох рамних пікапів це звична річ. Правда, і хилиться високий Raptor відчутно, однак і 30-градусний крен йому не страшний.

Кермо Raptor не дуже інформативне, але зате наповнене вагою. Цікаво, що його гостроту, а також жорсткість адаптивних амортизаторів можна налаштовувати окремо. Гальма Ford Ranger Raptor непогано себе проявляють – добре сповільнюють важке авто.

Комплектація Ford Ranger Raptor включає матричні фари Фото: Тарас Брязгунов Пікап радує гучним низькочастотним звуком вихлопу Фото: Тарас Брязгунов

Звичайно, від цього велетня із діаметром розвороту 13 метрів не варто очікувати видатної маневровості в місті, а от на трасі пікап Ford добре почувається. Він не рискає по дорозі і без проблем підтримує траєкторію на 120-130 км/год. У салоні на такій швидкості досить тихо.

До того ж, потужне авто демонструє непогане зчеплення з дорогою, адже повний привід можна вмикати і на асфальті (режим 4WD Auto), не боячись вивести з ладу трансмісію. Тобто на мокрій чи слизькій дорозі потужний пікап залишатиметься контрольованим.

Ціна Ford Ranger Raptor

Новий Ford Ranger Raptor – один із найдорожчих пікапів, які продаються в Україні, що й не дивно. Примітно, що потужніший бензиновий варіант вартістю 3 564 115 гривень помітно дешевший за дизельну модифікацію (3 655 458 гривень). Так, ціна Ford Ranger Raptor чимала, але, по суті, ця модель наразі не має аналогів.

Підвіска Ford Ranger Raptor на диво комфортабельна Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Ford Ranger Raptor – нетиповий представник свого класу. Пікап яскравий, потужний і добре почувається на пересіченій місцевості. При цьому він залишається досить практичним і багато оснащеним. На ньому можна погасати бездоріжжям, але за потреби він перевезе габаритний вантаж.

Плюси Ford Ranger Raptor:

чудова прохідність;

потужний двигун;

багата комплектація.

Мінуси Ford Ranger Raptor:

підвищена витрата пального;

невелика вантажопідйомність.

Технічні характеристики Ford Ranger Raptor

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів V6 Об'єм двигуна 2956 Потужність двигуна, к. с./об/хв 292/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 491/3000 Коробка передач 10-ступінчаста автоматична Привід повний, що підключається Споживання пального, л/100 км 13,8 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 7,9 Об'єм паливного баку, л 80

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