700-сильний монстр: в Україну привезли екстремальний пікап Ford за $112 000 (фото)
У Києві засвітився новий Ford F-150 Raptor R. Один із найпотужніших та найшвидших пікапів у світі приїхав до України.
Фото Ford F-150 Raptor R опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Новий Ford F-150 Raptor R створили, аби кинути виклик Ram 1500 TRX. Спортивний пікап оснастили 5,2-літровим компресорним V8 від спорткара Ford Mustang Shelby GT500.
У Raptor R двигун розвиває 700 к. с. і 867 Н∙м та працює в парі з 10-ступінчастим автоматом. Цього достатньо, аби розганятися до 100 км/год за 3,8 с. Максимальна швидкість обмежена на 232 км/год. Також встановлено гучний спортивний вихлоп.
Звісно ж, пікап Ford F-150 Raptor R зберіг повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Його підвіску посилили, збільшили її робочий хід та встановили адаптивні амортизатори.
Новий Ford F-150 Raptor R вирізняється агресивним дизайном з особливою решіткою радіатора, випуклим капотом та масивними бамперами. Пікап отримав 37-дюймові позашляхові шини, а його кліренс збільшено до 333 мм.
Салон авто оздоблений шкірою та алькантарою, а спереду встановлені спортивні крісла Recaro. Ціна Ford F-150 Raptor R у США стартує з 112 тис. доларів.
До речі, нещодавно в Києві бачили електричний пікап Ford F-150 Lightning.
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