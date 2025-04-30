Ексклюзив за $700 000: у Києві засвітився новітній заряджений кросовер Rolls-Royce (фото)

У Києві помітили новий Rolls-Royce Cullinan 2025 у зарядженому виконанні Black Badge. Це один із перших таких кросоверів в Україні.

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Фото Rolls-Royce Cullinan Black Badge опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Black Badge — потужніший варіант Rolls-Royce Cullinan. Віддачу його 6,75-літрового V12 твін-турбо збільшили до 600 к. с. та 900 Н∙м, а також встановили спортивну вихлопну систему.

Авто вирізняється чорним декором і 23-дюймовими дисками Фото: Topcars UA

Заряджений Rolls-Royce Cullinan здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, переналаштовані 8-ступінчаста автоматична КПП, пневмопідвіска та кермове управління.

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Від стандартного Rolls-Royce Cullinan 2025 версія Black Badge відрізняється дещо зміненим дизайном передніх повітрозабірників, особливими 23-дюймовими дисками та чорним декором замість хрому.

Для версії Black Badge доступні оригінальні варіанти внутрішнього оздоблення Фото: Rolls-Royce

У салоні пропонують спеціальні варіанти внутрішнього оздоблення шкірою, деревом, алюмінієм та карбоном, причому доступні й доволі екстравагантні комбінації кольорів. Ціна Rolls-Royce Cullinan Black Badge може сягати 700 000 доларів.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили дуже рідкісне заряджене купе BMW 2000-х із яскравим тюнінгом.

Також Фокус писав, що в Україну привезли оригінальний кросовер Alfa Romeo.