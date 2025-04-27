У Києві помітили дуже рідкісний спорткар BMW 2000-х із цікавим тюнінгом (фото)

У Києві засвітилося купе BMW M6 2005 року. Заряджений спорткар є великою рідкістю на українських дорогах.

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Топовий заряджений варіант BMW 6 Series E63 є раритетом, адже усього з 2005 по 2011 рік випустили лише 14 152 купе та кабріолетів.

Спорткар отримав тюнінг від ательє Hamann Motorsports Фото: Topcars UA

Головна відмінність BMW M6 E63 ховається під капотом. Спорткар отримав високооборотний 5,0-літровий V10, створений на базі двигуна боліда "Формули-1".

Цей мотор розвиває 507 к. с. при 7750 об/хв та має крутний момент у 520 Н∙м при 6100 об/хв. Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість могла бути обмежена на позначці 250 або 305 км/год.

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Від стандартного купе BMW 6 Series E63 варіант M6 відрізняється агресивнішими бамперами, розширеними крилами, карбоновим дахом, та чотирма вихлопними трубами. Стандартними є 19-дюймові колеса. У салоні встановлено спортивні кермо та крісла.

Купе оснащене 507-сильним V10 Фото: Topcars UA

Конкретно цей спорткар BMW M6 отримав тюнінг-пакет від ательє Hamann Motorsports, який включає аеродинамічний обвіс, антикрило, а також двоколірне забарвлення кузова і салону.

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