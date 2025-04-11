"Трійка" з Африки: в інтернеті показали рідкісний і маловідомий спорткар BMW 333i (відео)

Мало хто знає, що BMW ще у 80-х роках випускали спортивні авто в Африці. Найціннішим із них є заряджене купе 333i E30.

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Автомобілі BMW із 1968 року випускають у ПАР. Спочатку місцеве підприємство випускало звичайні європейські моделі марки, проте із часом там почали створювати спеціальні їх версії для місцевого ринку.

Одним із таких варіантів і став лімітований спорткар 333i, який став африканською альтернативою знаменитому BMW M3 E30.

BMW 3 Series E30 оснастили 3,2-літровою 197-сильною шісткою Фото: BMW

У середині 80-х підрозділ BMW у ПАР вирішив взяти участь у місцевих перегонах і найкраще для цього підходила "трійка". Однак купе BMW M3 мало замалий 2,3-літровий двигун, а правила змагань дозволяли потужніші мотори об’ємом понад 3 літри.

Виготовили лише 210 купе BMW 333i Фото: BMW

За допомогою звернулися до компанії Alpina, яке вже тоді виконувала тюнінг BMW. Там запропонували встановити під капот BMW 3 Series E30 3,2-літрову рядну шістку. Її запозичили в представницького седана BMW 733i, який тоді випускали в ПАР.

Купе отримало інакші бампери та невеликий спойлер Фото: BMW

Після доопрацювання в Alpina віддача шістки зросла до 197 к. с. і 285 Н∙м. BMW 333i 1986 року міг розігнатися до 100 км/год за 7,4 с і розвинути 228 км/год.

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Також переналаштували підвіску купе. А от дизайн купе BMW 333i був значно стриманішим, аніж у М3. Авто отримало дещо інші бампери, скромний обвіс, невеликий спойлер та колісні диски Alpina.

BMW 333i здатне розігнатися до сотні за 7,4 с і розвинути 228 км/год Фото: BMW

Для допуску до змагань спорткар BMW 333i у 1986-1987 роках випустили невеликою серією з 210 авто, які зараз дуже цінуються колекціонерами. Це один із найбільш рідкісних BMW 3 Series, тому не дивно, що зараз його ціна нерідко перевищує 100 000 доларів.

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