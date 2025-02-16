Розвиває 300 км/год: у Києві помітили рідкісний заряджений седан BMW (фото)

Седан BMW Alpina B3 оснащений 462-сильною турбошісткою і здатен розвинути 303 км/год. Дизайн авто став яскравішим і агресивнішим.

Related video

У Києві засвітився седан BMW 3 Series 2020 року в зарядженій версії від Alpina. В Україні такі автомобілі є раритетом, хоча і продаються у нас офіційно. Фото BMW опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто отримало обвіс, спойлер та чотири вихлопні труби Фото: Topcars UA

Alpina B3 (саме так назвали седан) є альтернативою більш масовому BMW M3. В основі авто лежить BMW M340i, проте його доопрацювали та збільшили віддачу 3,0-літрової турбошістки до 462 к. с. і 700 Н∙м. Крім того, з’явився спортивний вихлоп із чотирма трубами.

Важливо

Суперкар для сім'ї: у Києві помітили найшвидший у світі універсал (фото)

Спортивний седан BMW Alpina B3 2020 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а до 200 км/год – за 13,4 с. Його максимальна швидкість становить 303 км/год. Також доопрацьована ходова автомобіля та встановлені збільшені гальма.

Відрізнити Alpina B3 від BMW 3 Series G20 можна за агресивнішими бамперами, обвісом, спойлером та 19-дюймовими литими дисками. Боковини прикрашені фірмовою графікою Alpina.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Alpina

У салоні BMW Alpina B3 встановлені спортивні сидіння та кермо. Крім того, змінено та покращено внутрішнє оздоблення.

До речі, нещодавно Alpina показала найшвидший серійний седан BMW.

Також Фокус писав, що в Києві засвітився незвичний спорткар BMW 90-х.