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Розвиває 300 км/год: у Києві помітили рідкісний заряджений седан BMW (фото)

BMW Alpina B3, BMW Alpina, BMW 3 Series, Alpina B3
Фото: Topcars UA | Alpina B3 — доопрацьований седан BMW 3 Series

Седан BMW Alpina B3 оснащений 462-сильною турбошісткою і здатен розвинути 303 км/год. Дизайн авто став яскравішим і агресивнішим.

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У Києві засвітився седан BMW 3 Series 2020 року в зарядженій версії від Alpina. В Україні такі автомобілі є раритетом, хоча і продаються у нас офіційно. Фото BMW опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

BMW 3 Alpina, BMW Alpina, BMW 3 Series, Alpina B3 Fullscreen
Авто отримало обвіс, спойлер та чотири вихлопні труби
Фото: Topcars UA

Alpina B3 (саме так назвали седан) є альтернативою більш масовому BMW M3. В основі авто лежить BMW M340i, проте його доопрацювали та збільшили віддачу 3,0-літрової турбошістки до 462 к. с. і 700 Н∙м. Крім того, з’явився спортивний вихлоп із чотирма трубами.

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Спортивний седан BMW Alpina B3 2020 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а до 200 км/год – за 13,4 с. Його максимальна швидкість становить 303 км/год. Також доопрацьована ходова автомобіля та встановлені збільшені гальма.

Відрізнити Alpina B3 від BMW 3 Series G20 можна за агресивнішими бамперами, обвісом, спойлером та 19-дюймовими литими дисками. Боковини прикрашені фірмовою графікою Alpina.

Alpina B3, BMW Alpina, BMW 3 Series, BMW Alpina B3 Fullscreen
У салоні встановили спортивні крісла
Фото: Alpina

У салоні BMW Alpina B3 встановлені спортивні сидіння та кермо. Крім того, змінено та покращено внутрішнє оздоблення.

До речі, нещодавно Alpina показала найшвидший серійний седан BMW.

Також Фокус писав, що в Києві засвітився незвичний спорткар BMW 90-х.