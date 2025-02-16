Развивает 300 км/ч: в Киеве заметили редкий заряженный седан BMW (фото)

Седан BMW Alpina B3 оснащен 462-сильной турбошестерней и способен развить 303 км/ч. Дизайн авто стал более ярким и агрессивным.

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В Киеве засветился седан BMW 3 Series 2020 года в заряженной версии от Alpina. В Украине такие автомобили являются раритетом, хотя и продаются у нас официально. Фото BMW опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто получило обвес, спойлер и четыре выхлопные трубы Фото: Topcars UA

Alpina B3 (именно так назвали седан) является альтернативой более массовому BMW M3. В основе авто лежит BMW M340i, однако его доработали и увеличили отдачу 3,0-литровой турбошестерни до 462 л. с. и 700 Н∙м. Кроме того, появился спортивный выхлоп с четырьмя трубами.

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Спортивный седан BMW Alpina B3 2020 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а до 200 км/ч — за 13,4 с. Его максимальная скорость составляет 303 км/ч. Также доработана ходовая автомобиля и установлены увеличенные тормоза.

Отличить Alpina B3 от BMW 3 Series G20 можно по более агрессивным бамперам, обвесу, спойлеру и 19-дюймовым литым дискам. Боковины украшены фирменной графикой Alpina.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Alpina

В салоне BMW Alpina B3 установлены спортивные сиденья и руль. Кроме того, изменена и улучшена внутренняя отделка.

Кстати, недавно Alpina показала самый быстрый серийный седан BMW.

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