"Тройка" из Африки: в интернете показали редкий и малоизвестный спорткар BMW 333i (видео)

Мало кто знает, что BMW еще в 80-х годах выпускали спортивные авто в Африке. Самым ценным из них является заряженное купе 333i E30.

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Автомобили BMW с 1968 года выпускают в ЮАР. Сначала местное предприятие выпускало обычные европейские модели марки, однако со временем там начали создавать специальные их версии для местного рынка.

Одним из таких вариантов и стал лимитированный спорткар 333i, который стал африканской альтернативой знаменитому BMW M3 E30.

BMW 3 Series E30 оснастили 3,2-литровой 197-сильной шестеркой Фото: BMW

В середине 80-х подразделение BMW в ЮАР решило принять участие в местных гонках и лучше всего для этого подходила "тройка". Однако купе BMW M3 имело маловатый 2,3-литровый двигатель, а правила соревнований позволяли более мощные моторы объемом более 3 литров.

Изготовили всего 210 купе BMW 333i Фото: BMW

За помощью обратились в компанию Alpina, которая уже тогда выполняла тюнинг BMW. Там предложили установить под капот BMW 3 Series E30 3,2-литровую рядную шестерку. Ее позаимствовали у представительского седана BMW 733i, который тогда выпускался в ЮАР.

Купе получило иные бамперы и небольшой спойлер Фото: BMW

После доработки в Alpina отдача шестерки выросла до 197 л.с. и 285 Н∙м. BMW 333i 1986 года мог разогнаться до 100 км/ч за 7,4 с и развить 228 км/ч.

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Также перенастроили подвеску купе. А вот дизайн купе BMW 333i был значительно сдержаннее, чем у М3. Авто получило несколько иные бамперы, скромный обвес, небольшой спойлер и колесные диски Alpina.

BMW 333i способно разогнаться до сотни за 7,4 с и развить 228 км/ч Фото: BMW

Для допуска к соревнованиям спорткар BMW 333i в 1986-1987 годах выпустили небольшой серией из 210 авто, которые сейчас очень ценятся коллекционерами. Это один из самых редких BMW 3 Series, поэтому неудивительно, что сейчас его цена нередко превышает 100 000 долларов.

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