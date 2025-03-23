Каким был первый автобус в мире 130 лет назад (фото)

Первый автобус Benz 1895 года был рассчитан на 10 пассажиров. Бензиновый двигатель мощностью 5 сил разгонял его до 20 км/ч.

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В эти дни автобус празднует свое 130-летие. Весной 1895 года в Германии начались регулярные перевозки пассажиров на моторизованном колесном транспортном средстве. Об этом рассказал блогер Oleg AC.

Первый автобус в мире является детищем Карла Бенца, которого считают и отцом автомобиля. В начале 1895 года компания Benz создала моторизованный омнибус.

Первый автобусный маршрут открылся 18 марта 1895 года Фото: Oleg AC

Салон автобуса был рассчитан на 8 пассажиров, еще двое — могли разместиться на дополнительных местах. Бензиновый двигатель мощностью 5 л. с. позволял развивать 20 км/ч. Один из таких автобусов сейчас экспонируется в музее Mercedes-Benz в Штутгарте.

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Первый автобусный маршрут в мире организовали 18 марта 1895 года между городами Нетфен и Зиген в земле Северная Рейн-Вестфалия. Интересно, что на крутых подъемах пассажирам приходилось выходить, ведь двигатель не справлялся с нагрузкой. А 26 июня 1895 года на маршрут вышел еще один такой автобус Benz.

Первый автобус на территории Украины появился в 1900 году Фото: Oleg AC

Примечательно, что уже через 5 лет первый автобус появился и на территории Украины. 25 февраля 1900 года он начал курсировать между закарпатскими городами Берегово и Мукачево. На маршруте использовали автобусы Daimler-Mariefelde 8PS.

А первый автобус украинского производства создали в 1923 году в Каменце-Подольском. Он курсировал в Проскуров (Хмельницкий) и Винницу.

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