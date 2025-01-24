Один из самых старых автомобилей в Украине впервые показали на фото

Первые автомобили в Украине появились еще в конце XIX века. В частности, в Николаеве в 1896 году сфотографировали Benz Velo.

Related video

Опубликовано самое старое сохранившееся фото автомобиля, сделанное на территории Украины. Фотография датируется 1896 годом, а нашли ее эксперты Исторического Автоклуба. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Фотографию сделали в Николаеве. На нее попал Benz Velo 1896 года — первый массовый автомобиль в мире. Конкретно этот автомобиль имеет серийный номер 437 и оснащен 1,05-литровым одноцилиндровым двигателем на 2,75 л. с. Его максимальная скорость составляет 19 км/ч.

Фото с Benz Velo является самым старым в Украине Фото: autoconsulting.ua

Примечательно, что в первый автомобиль в Николаеве появился раньше, чем в Киеве или Львове (в эти города машины привезли в 1897 году). На территории Украины только в Одессе машина появилась раньше. В течение длительного времени Benz Velo был единственным авто в Николаеве, однако в 1902 году он пострадал от пожара в гараже.

Важно

Стояло в гараже более 10 лет: в Украине обнаружили роскошное американское авто 80-х (видео)

Об этой фотографии никто не знал до недавнего времени. Ранее самым старым в Украине считалось фото Daimler Phoenix, который принадлежал семье барона фон Мекка. Его сделали в селе Копылов на Киевщине в 1898 или 1899 году.

Ранее эксперты Исторического Автоклуба рассказали об украинском конструкторе мотоциклов Jawa.

Также Фокус писал об уникальном заброшенном электромобиле 60-х.