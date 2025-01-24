Один із найстаріших автомобілів в Україні вперше показали на фото

Перші автомобілі в Україні з'явилися ще в кінці ХІХ сторіччя. Зокрема, у Миколаєві в 1896 році сфотографували Benz Velo.

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Опубліковано найстаріше збережене фото автомобіля, зроблене на території України. Світлина датується 1896 роком, а знайшли її експерти Історичного Автоклубу. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Фотографію зробили у Миколаєві. На неї потрапив Benz Velo 1896 року – перший масовий автомобіль у світі. Конкретно цей автомобіль має серійний номер 437 і оснащений 1,05-літровим одноциліндровим двигуном на 2,75 к. с. Його максимальна швидкість становить 19 км/год.

Фото з Benz Velo є найстарішим в Україні Фото: autoconsulting.ua

Примітно, що в перший автомобіль у Миколаєві з’явився раніше, аніж Києві чи Львові (у ці міста машини привезли в 1897 році). На території України лише в Одесі машина з’явилася раніше. Упродовж тривалого часу Benz Velo був єдиним авто в Миколаєві, проте в 1902 році він постраждав від пожежі в гаражі.

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Про цю світлину ніхто не знав до недавнього часу. Раніше найстарішим в Україні вважалося фото Daimler Phoenix, який належав родині барона фон Мекка. Його зробили в селі Копилів на Київщині в 1898 або 1899 році.

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