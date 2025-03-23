Яким був перший автобус у світі 130 років тому (фото)

Перший автобус Benz 1895 року був розрахований на 10 пасажирів. Бензиновий двигун потужністю 5 сил розганяв його до 20 км/год.

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У ці дні автобус святкує своє 130-річчя. Навесні 1895 року у Німеччині почалися регулярні перевезення пасажирів на моторизованому колісному транспортному засобі. Про це розповів блогер Oleg AC.

Перший автобус у світі є дітищем Карла Бенца, якого вважають і батьком автомобіля. На початку 1895 року компанія Benz створила моторизований омнібус.

Перший автобусний маршрут відкрився 18 березня 1895 року Фото: Oleg AC

Салон автобуса був розрахований на 8 пасажирів, ще двоє – могли розміститися на додаткових місцях. Бензиновий двигун потужністю 5 к. с. дозволяв розвивати 20 км/год. Один із таких автобусів наразі експонується в музеї Mercedes-Benz у Штутгарті.

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Перший автобусний маршрут у світі організували 18 березня 1895 року між містами Нетфен і Зіген в землі Північна Рейн-Вестфалія. Цікаво, що на крутих підйомах пасажирам доводилося виходити, адже двигун не справлявся з навантаженням. А 26 червня 1895 року на маршрут вийшов ще один такий автобус Benz.

Перший автобус на території Україні з'явився у 1900 році Фото: Oleg AC

Примітно, що вже за 5 років перший автобус з’явився і на території України. 25 лютого 1900 року він почав курсувати між закарпатськими містами Берегове і Мукачево. На маршруті використовували автобуси Daimler-Mariefelde 8PS.

А перший автобус українського виробництва створили у 1923 році в Кам’янці-Подільському. Він курсував до Проскурова (Хмельницького) та Вінниці.

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