В інтернеті показали маловідомий український мікроавтобус 90-х для бездоріжжя (фото)

"Сула" — український позашляховий мікроавтобус, розроблений на початку 90-х років у Лубнах. Модель планували випускати у кількох версіях із бензиновим або дизельним двигуном.

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Мало хто знає, що понад 30 років тому в Україні розробили позашляховий мікроавтобус "Сула". Оригінальну модель планували випускати серійно. Про неї розповів блогер Oleg AC.

Мікроавтобус планували використовувати в якості карети швидкої допомоги

Ідея створити український мікроавтобус підвищеної прохідності народилася на початку 90-х у керівництва підприємства "Автомаш" із міста Лубни (Полтавська область). У першу чергу, його планували використовувати в якості карети швидкої допомоги для сільської місцевості.

Пікап "Сула"

Модель розробили у львівьскому НДІ "Укравтобуспром". У її основі лежало повнопривідне шасі УАЗ-3303 – вантажного варіанта "Буханки". Прототипи оснастили стандартним бензиновим двигуном від УАЗ, але в перспективі "Сулу" планували комплектувати і польськими дизелями Andoria на 70-90 сил.

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Розробили кілька варіантів моделі – 11-місний мікроавтобус "Сула-2210", спецавто швидкої допомоги "Сула-3980" та п’ятимісний пікап вантажопідйомністю 500 кг. Їх активно демонстрували на різноманітних виставках у 1993-1994 роках.

Серійне виробництво мікроавтобуса не вдалося розпочати

Планували випустити 1000 екземплярів "Сули" за рік, проте в умовах економічної скрути запустити виробництво так і не вдалося.

До речі, недавно в інтернеті показали маловідомі прототипи "Таврії" різних років.

Також Фокус повідомляв, що з виробництва зняли знамениту вантажну Tatra.