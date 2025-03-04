В інтернеті показали маловідомий український мікроавтобус 90-х для бездоріжжя (фото)
"Сула" — український позашляховий мікроавтобус, розроблений на початку 90-х років у Лубнах. Модель планували випускати у кількох версіях із бензиновим або дизельним двигуном.
Мало хто знає, що понад 30 років тому в Україні розробили позашляховий мікроавтобус "Сула". Оригінальну модель планували випускати серійно. Про неї розповів блогер Oleg AC.
Ідея створити український мікроавтобус підвищеної прохідності народилася на початку 90-х у керівництва підприємства "Автомаш" із міста Лубни (Полтавська область). У першу чергу, його планували використовувати в якості карети швидкої допомоги для сільської місцевості.
Модель розробили у львівьскому НДІ "Укравтобуспром". У її основі лежало повнопривідне шасі УАЗ-3303 – вантажного варіанта "Буханки". Прототипи оснастили стандартним бензиновим двигуном від УАЗ, але в перспективі "Сулу" планували комплектувати і польськими дизелями Andoria на 70-90 сил.
Читати також
Фортеця серед новобудов: сім'я відмовилася від $50 млн і залишилася жити в самотньому особняку
"Приліт під час шикування": Безугла повідомляє про удар РФ по полігону ЗСУ
"Готові відновити взаємодію": держсекретар США назвав умови для поновлення діалогу з Україною
Їдять у ресторані: Маск розкритикував зустріч Зеленського та європейців у Лондоні (скриншот)
Розробили кілька варіантів моделі – 11-місний мікроавтобус "Сула-2210", спецавто швидкої допомоги "Сула-3980" та п’ятимісний пікап вантажопідйомністю 500 кг. Їх активно демонстрували на різноманітних виставках у 1993-1994 роках.
Планували випустити 1000 екземплярів "Сули" за рік, проте в умовах економічної скрути запустити виробництво так і не вдалося.
До речі, недавно в інтернеті показали маловідомі прототипи "Таврії" різних років.
Також Фокус повідомляв, що з виробництва зняли знамениту вантажну Tatra.
Читати також
Раритетний гігант: в Україні помітили розкішне американське авто 70-х (фото)
Новий компактний кросовер Renault показали до презентації (фото)
На ринок вийшов китайський електрокар за $9500 із запасом ходу понад 400 км (фото)
VW Tiguan на мінімалках: презентовано найменший і найдешевший кросовер Volkswagen (фото)