Зроблено в Італії: виявлено унікальний автодім УАЗ "Буханка" (фото)

Автодім УАЗ-452 створили в італійському тюнінг-ательє Schieppati. У салоні встановини комфортабельні крісла, ліжка, невелику кухню та навіть санвузол.

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У Італії знайшли дуже незвичний УАЗ-452 1980 року. Позашляховий мікроавтобус перетворили на оригінальний дім на колесах. Про це повідомляє сайт IXBT.

Мікроавтобус зробили вищим

Незвичний тюнінг УАЗ-452 виконала італійська компанія Schieppati, причому перербобили дуже мало мікроавтобусів. Кілька таких автомобілів навіть брали участь у експедиції Північною Африкою.

У салоні встановили зручні крісла

УАЗ "Буханку" зазнав кардинальних змін і оригінальними залишилися хіба кузов та шасі. Висоту автомобіля суттєво збільшили, додали багажник на даху та позашляхові шини BF Goodrich.

Суттєво змінився салон УАЗ-452. Там покращили оздоблення, замінили кермо та встановили комфортабельні сидіння, обшиті велюром.

Усередині з'явилися стіл та лави

Крім того, з’явилися спальні місця, лави, стіл та невелика кухня з холодильником, раковиною та газовою плитою. Є навіть компактний санвузол.

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Змінили і силовий агрегат УАЗ-452. Замість бензинового двигуна встановили італійський турбодизель Sofim на 65 к. с.

Кухня доповнена плитою, раковиною та холодильником

Зараз автодім УАЗ "Буханка" продають в Італії за 8900 євро. Його пробіг становить усього 60 тис. км.

До речі, недавно на автодім перетворили і пікап Tesla Cybertruck. Вартість такої переробки становить усього $1500.

Також Фокус розповідав, що в Україні створили гусеничний УАЗ "Буханка".