В інтернеті показали раритетні та маловідомі прототипи "Таврії" (фото)

ЗАЗ-1102 "Таврія" розробляли із 70-х років і за цей час випустили чимало прототипів. Ці автомобілі суттєво відрізняються від стандартного хетчбека.

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Оприлюднено рідкісні архівні фото прототипів "Таврії" ЗАЗ-1102. Вони дають змогу прослідкувати еволюцію бюджетної української моделі. Світлини опублікував блогер Oleg AC.

Прототип ЗАЗ-1102 1978 року

Наступника "Запорожця" розробляли ще з середини 70-х років. Спочатку з’явився передньопривідний ЗАЗ "Перспектива", проте в серію він не пішов, а єдиний збережений його екземпляр став експонатом музею у Дніпрі.

Ранні прототипи ЗАЗ-1102 відрізняються дизайном передньої частини

Ранній прототип ЗАЗ "Таврія" 1978 року свого часу демонстрували Леоніду Брежнєву. Він суттєво відрізняється від серійної моделі і більше нагадує Ford Fiesta і Vauxhall Chevette тих років. Одразу звертає на себе увагу нетиповий дизайн передньої частини.

"Таврію" оснастили 50-сильним двигуном Салон "Таврії" 1982 року

ЗАЗ-1102 "Таврія" оснастили 1,1-літровим 50-сильним мотором. Максимальна швидкість хетчбека склала 135 км/год.

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Запуск "Таврії" у виробництво перенесли на 1985 рік, а до того часу модель еволюціонувала та змінювалася. Зокрема, у 1982 році розробили прототип, який нагадував Citroen BX.

Передостанній прототип "Таврії" з короткими передніми крилами

А на передостанньому прототипі ЗАЗ-1102 звертає увагу завдяки коротким переднім крилам та капоту – як на ранніх ВАЗ-2108. До речі, саме через "вісімку" і затримали старт виробництва "Таврії". Річ у тім, що за новий ЗАЗ не дозволяли випускати, поки "Лада" не стала на конвеєр.

ЗАЗ-1106 — прототип "Таврії" другого покоління

Ще один цікавий прототип — обтічний ЗАЗ-1106. Саме такою мала бути "Таврія" другого покоління. У 1988 році виготовили лише її макет для виставки "Автодизайн", а серійною нова "Таврія" так і не стала.

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