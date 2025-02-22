Гість із 90-х: в Україні знайшли рідкісний 33-річний мотоцикл "Дніпро" без пробігу (відео)

"Дніпро Соло" — одна з найбільш рідкісних серійних моделей в історії Київського мотозаводу. Виготовлено лише 3500 таких одиночних мотоциклів.

Related video

В Україні виявили мотоцикл "Дніпро" 1992 року в новому стані. Це ідеально збережена капсула часу без пробігу. Про неї розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Oleg AC.

Цей мотоцикл КМЗ-8.157-01 "Дніпро Соло" взагалі не експлуатувався – на його одометрі висвічується "калібрувальний" пробіг 1,4 км, а в бак ніколи не заливали бензин. Байк виглядає так, ніби щойно був придбаний. Між іншим, нещодавно на продаж виставили і рідкісний Porsche 80-х у настільки ж ідеальному стані.

Історія "Дніпро Соло" відома. Це мотоцикл першої партії (виготовлено 380 од.), який був подарунковим екземпляром. Свого часу злодії зняли з нього акумулятор та карбюратор. Саме тому він простояв без руху 33 роки. На щастя мотоцикл зберігали в непоганих умовах.

Байк чудово зберігся, адже не експлуатувався Фото: Oleg AC

"Дніпро Соло" — надзвичайно рідкісна модель Київського мотозаводу. Він спеціалізувався на мотоциклах із боковим причепом (коляскою), а "одиночки" випускав невеликими серіями – більшість із них були міліцейськими, спортивними чи ескортними.

Важливо

Незвичний мотоцикл Honda у заводській коробці продали за $200 000 (фото)

А от для широкого загалу в СРСР існувала неформальна заборона на експлуатацію важких мотоциклів без коляски. Саме тому одиночну версію "Дніпро" КМЗ-8.157 "Соло" запустили у виробництво лише в 1991 році. Через економічну скруту 90-х вдалося виготовити лише 3500 таких байків.

На одометрі висвічується "калібрувальний" пробіг 1,4 км Фото: Oleg AC

"Соло" — це не просто мотоцикл "Дніпро", з якого зняли коляску. Він також відрізняється 18-дюймовими дисками, дугами, іншим переднім крилом, боковими кришками, бардаком під сидіннямКонкретно цей байк має ще й заводський обтікач. До того ж, у нього м’якша підвіска.

Капсула часу "Дніпро Соло" не експлуатуватиметься й надаліє – вона стане частиною виставкової зали української мототехніки в Києві.

Між іншим, недавно найдорожчий мотоцикл усіх часів продали на аукціоні за 1 320 000 доларів.

Також Фокус писав про найшвидший мотоцикл у світі, який розвиває понад 400 км/год.