Найдорожчий мотоцикл усіх часів пішов із молотка за ціною понад мільйон доларів (фото)
Cyclone V-Twin був найшвидшим мотоциклом початку ХХ сторіччя. Він оснащений 45-сильним двигуном і здатен розвинути 160 км/год.
Вінтажний мотоцикл Cyclone V-Twin 1915 року продали на аукціоні Mecum у Лас-Вегасі за 1 320 000 доларів. Тепер це найдорожчий мотоцикл усіх часів та народів. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Старовинні мотоцикли початку ХХ сторіччя зазвичай дуже дорогі, адже до наших днів їх збереглося небагато. Проте байки Cyclone є раритетом навіть на фоні інших моделей цього часу.
Американська компанія Cyclone існувала всього три роки (1913-1916) і випускала продукцію дуже невеликими серіями. Наразі відомо лише про 14 збережених мотоциклів усіх моделей.Важливо
Для свого часу байки Cyclone були інноваційними і дуже швидкими. Модель V-Twin оснащена літровим двигуном V2 потужністю 45 к. с. і здатна розвинути швидкість понад 160 км/год. Разом із тим, у мотоцикла дуже вузькі шини, а гальма є лише на задньому колесі.
Конкретно цей мотоцикл Cyclone V-Twin 1915 року пройшов серйозну реставрацію, яка тривала три роки, і тепер виглядає як новий.
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