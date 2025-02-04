Найдорожчий мотоцикл усіх часів пішов із молотка за ціною понад мільйон доларів (фото)

Cyclone V-Twin був найшвидшим мотоциклом початку ХХ сторіччя. Він оснащений 45-сильним двигуном і здатен розвинути 160 км/год.

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Вінтажний мотоцикл Cyclone V-Twin 1915 року продали на аукціоні Mecum у Лас-Вегасі за 1 320 000 доларів. Тепер це найдорожчий мотоцикл усіх часів та народів. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Cyclone V-Twin здатен розвинути понад 160 км/год Фото: Mecum

Старовинні мотоцикли початку ХХ сторіччя зазвичай дуже дорогі, адже до наших днів їх збереглося небагато. Проте байки Cyclone є раритетом навіть на фоні інших моделей цього часу.

Американська компанія Cyclone існувала всього три роки (1913-1916) і випускала продукцію дуже невеликими серіями. Наразі відомо лише про 14 збережених мотоциклів усіх моделей.

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Для свого часу байки Cyclone були інноваційними і дуже швидкими. Модель V-Twin оснащена літровим двигуном V2 потужністю 45 к. с. і здатна розвинути швидкість понад 160 км/год. Разом із тим, у мотоцикла дуже вузькі шини, а гальма є лише на задньому колесі.

Мотоцикл оснащений 45-сильним двигуном Фото: Mecum

Конкретно цей мотоцикл Cyclone V-Twin 1915 року пройшов серйозну реставрацію, яка тривала три роки, і тепер виглядає як новий.

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