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Авто

Старий 88-річний мотоцикл продають за ціною нового Ferrari (фото)

Brough Superior SS100, Brough Superior, мотоцикл Brough Superior
Фото: RM Sotheby's | Brough Superior SS100 — рідкісний британський мотоцикл

Виготовили тільки 102 мотоцикли Brough Superior SS100. Вони розганялися до 160 км/год і були одними із найшвидших байків свого часу.

У Лондоні виставили на продаж мотоцикл Brough Superior SS100 1936 року. Його оцінили в 240 000 фунтів стерлінгів ($303 000) – як за новий Ferrari F8 Tributo. Про байк розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s, який організував його продаж.

Brough Superior SS100 1936, Brough Superior, мотоцикл Brough Superior Fullscreen
Байк здатен розвинути 160 км/год
Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що мотоцикли Brough Superior є одними із найдорожчих у світі – вони дуже цінуються колекціонерами. Вони дуже рідкісні, адже за 21 рік існування (1919-1940) британська компанія виготовила лише 3048 байків.

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Brough Superior – рідкісний продукт для обраних. Саме ці мотоцикли обирав знаменитий розвідник Лоуренс Аравійський, якого називають першим байкером. І саме за кермом Brough Superior він загинув у 1935 році.

Таких Brough Superior SS100 виготовили лише 102. Мотоцикл оснащений 1,0-літровим двигуном V2 потужністю 50 к. с. і здатен розвинути 160 км/год. Це був один із найшвидших байків свого часу.

Brough Superior, мотоцикл Brough Superior Fullscreen
Мотоцикл оснащений 1,0-літровим двигуном V2
Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей мотоцикл – третій у серії. Він відреставрований до оригінального стану.

До речі, нещодавно вінтажний байк Vincent-HRD пішов із молотка за 420 900 доларів.

Також Фокус розповідав, що старовинний Ducati продали за ціною Bentley.