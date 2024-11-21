Старий 88-річний мотоцикл продають за ціною нового Ferrari (фото)
Виготовили тільки 102 мотоцикли Brough Superior SS100. Вони розганялися до 160 км/год і були одними із найшвидших байків свого часу.
У Лондоні виставили на продаж мотоцикл Brough Superior SS100 1936 року. Його оцінили в 240 000 фунтів стерлінгів ($303 000) – як за новий Ferrari F8 Tributo. Про байк розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s, який організував його продаж.
Річ у тім, що мотоцикли Brough Superior є одними із найдорожчих у світі – вони дуже цінуються колекціонерами. Вони дуже рідкісні, адже за 21 рік існування (1919-1940) британська компанія виготовила лише 3048 байків.Важливо
Brough Superior – рідкісний продукт для обраних. Саме ці мотоцикли обирав знаменитий розвідник Лоуренс Аравійський, якого називають першим байкером. І саме за кермом Brough Superior він загинув у 1935 році.
Таких Brough Superior SS100 виготовили лише 102. Мотоцикл оснащений 1,0-літровим двигуном V2 потужністю 50 к. с. і здатен розвинути 160 км/год. Це був один із найшвидших байків свого часу.
Конкретно цей мотоцикл – третій у серії. Він відреставрований до оригінального стану.
До речі, нещодавно вінтажний байк Vincent-HRD пішов із молотка за 420 900 доларів.
Також Фокус розповідав, що старовинний Ducati продали за ціною Bentley.