Старый 88-летний мотоцикл продают по цене нового Ferrari (фото)

Изготовили только 102 мотоцикла Brough Superior SS100. Они разгонялись до 160 км/ч и были одними из самых быстрых байков своего времени.

В Лондоне выставили на продажу мотоцикл Brough Superior SS100 1936 года. Его оценили в 240 000 фунтов стерлингов ($303 000) — как за новый Ferrari F8 Tributo. О байке рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's, который организовал его продажу.

Байк способен развить 160 км/ч Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что мотоциклы Brough Superior являются одними из самых дорогих в мире — они очень ценятся коллекционерами. Они очень редкие, ведь за 21 год существования (1919-1940) британская компания изготовила всего 3048 байков.

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Brough Superior — редкий продукт для избранных. Именно эти мотоциклы выбирал знаменитый разведчик Лоуренс Аравийский, которого называют первым байкером. И именно за рулем Brough Superior он погиб в 1935 году.

Таких Brough Superior SS100 изготовили всего 102. Мотоцикл оснащен 1,0-литровым двигателем V2 мощностью 50 л. с. и способен развить 160 км/ч. Это был один из самых быстрых байков своего времени.

Мотоцикл оснащен 1,0-литровым двигателем V2 Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот мотоцикл — третий в серии. Он отреставрирован до оригинального состояния.

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