Старый 50-летний мотоцикл ушел с молотка по цене нового Bentley (фото)

Изготовлено всего 401 Ducati 750SS. Модель является серийной версией прославленного гоночного байка и была одним из самых быстрых мотоциклов 70-х.

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В Великобритании на аукционе Bonhams продали мотоцикл Ducati 750 SS 1974 года. За него отдали 140 000 фунтов стерлингов ($183 000) — как за новый Bentley Bentayga. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Изготовлено всего 401 Ducati 750 SS Фото: bonhams.com

Высокая цена Ducati 750 SS обусловлена тем, что это раритетная коллекционная модель. Выпустили всего 401 такой мотоцикл. По сути, это серийная версия спортбайка, который выиграл знаменитую гонку Imola 200 в Италии.

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Ducati 750 SS был одним из самых быстрых мотоциклов своего времени. Он оснащен 748-кубовым двигателем V2 на 73 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 217 км/ч. Байк оснащен дисковыми тормозами спереди и сзади.

Конкретно этот мотоцикл Ducati 750 SS — один из 24, поставленных в Великобританию. Сохранена оригинальная документация на байк.

Мотоцикл оснащен 73-сильным мотором V2 Фото: bonhams.com

В 1975 году Ducati 750 SS участвовал в ряде гонок. Мотоцикл несколько раз переходил из рук в руки, а в 2010-2011 годах прошел полную реставрацию.

Кстати, на этом же аукционе редкий британский мотоцикл 1930-х годов продали за 420 тыс. долларов.

Также Фокус рассказывал, что на продажу выставили уникальный боевой скутер с пушкой.