Старий 50-річний мотоцикл пішов із молотка за ціною нового Bentley (фото)
Виготовлено лише 401 Ducati 750SS. Модель є серійною версією уславленого гоночного байка і була одним із найшвидших мотоциклів 70-х.
У Великій Британії на аукціоні Bonhams продали мотоцикл Ducati 750 SS 1974 року. За нього віддали 140 000 фунтів стерлінгів ($183 000) – як за новий Bentley Bentayga. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.
Висока ціна Ducati 750 SS обумовлена тим, що це раритетна колекційна модель. Випустили лише 401 такий мотоцикл. По суті, це серійна версія спортбайка, який виграв знамениті перегони Imola 200 в Італії.Важливо
Ducati 750 SS був одним із найшвидших мотоциклів свого часу. Він оснащений 748-кубовим двигуном V2 на 73 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП він здатен розігнатися до 217 км/год. Байк оснащений дисковими гальмами спереду та ззаду.
Конкретно цей мотоцикл Ducati 750 SS – один із 24, поставлених у Велику Британію. Збережена оригінальна документація на байк.
У 1975 році Ducati 750 SS брав участь у низці перегонів. Мотоцикл кілька разів переходив із рук у руки, а в 2010-2011 роках пройшов повну реставрацію.
До речі, на цьому ж аукціоні рідкісний британський мотоцикл 1930-х років продали за 420 тис. доларів.
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