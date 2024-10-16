Старий 50-річний мотоцикл пішов із молотка за ціною нового Bentley (фото)

Виготовлено лише 401 Ducati 750SS. Модель є серійною версією уславленого гоночного байка і була одним із найшвидших мотоциклів 70-х.

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У Великій Британії на аукціоні Bonhams продали мотоцикл Ducati 750 SS 1974 року. За нього віддали 140 000 фунтів стерлінгів ($183 000) – як за новий Bentley Bentayga. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Виготовлено лише 401 Ducati 750 SS Фото: bonhams.com

Висока ціна Ducati 750 SS обумовлена тим, що це раритетна колекційна модель. Випустили лише 401 такий мотоцикл. По суті, це серійна версія спортбайка, який виграв знамениті перегони Imola 200 в Італії.

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Ducati 750 SS був одним із найшвидших мотоциклів свого часу. Він оснащений 748-кубовим двигуном V2 на 73 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП він здатен розігнатися до 217 км/год. Байк оснащений дисковими гальмами спереду та ззаду.

Конкретно цей мотоцикл Ducati 750 SS – один із 24, поставлених у Велику Британію. Збережена оригінальна документація на байк.

Мотоцикл оснащений 73-сильним мотором V2 Фото: bonhams.com

У 1975 році Ducati 750 SS брав участь у низці перегонів. Мотоцикл кілька разів переходив із рук у руки, а в 2010-2011 роках пройшов повну реставрацію.

До речі, на цьому ж аукціоні рідкісний британський мотоцикл 1930-х років продали за 420 тис. доларів.

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