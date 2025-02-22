Гость из 90-х: в Украине нашли редкий 33-летний мотоцикл "Днепр" без пробега (видео)

"Днепр Соло" — одна из самых редких серийных моделей в истории Киевского мотозавода. Изготовлено всего 3500 таких одиночных мотоциклов.

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В Украине обнаружили мотоцикл "Днепр" 1992 года в новом состоянии. Это идеально сохранившаяся капсула времени без пробега. О ней рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Oleg AC.

Этот мотоцикл КМЗ-8.157-01 "Днепр Соло" вообще не эксплуатировался — на его одометре высвечивается "калибровочный" пробег 1,4 км, а в бак никогда не заливался бензин. Байк выглядит так, будто только что был приобретен. Между прочим, недавно на продажу выставили и редкий Porsche 80-х в столь же идеальном состоянии.

История "Днепр Соло" известна. Это мотоцикл первой партии (изготовлено 380 ед.), который был подарочным экземпляром. В свое время воры сняли с него аккумулятор и карбюратор. Именно поэтому он простоял без движения 33 года. К счастью мотоцикл хранили в неплохих условиях.

Байк прекрасно сохранился, ведь не эксплуатировался Фото: Oleg AC

"Днепр Соло" — чрезвычайно редкая модель Киевского мотозавода. Он специализировался на мотоциклах с боковым прицепом (коляской), а "одиночки" выпускал небольшими сериями — большинство из них были милицейскими, спортивными или эскортными.

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А вот для широкой общественности в СССР существовал неформальный запрет на эксплуатацию тяжелых мотоциклов без коляски. Именно поэтому одиночную версию "Днепр" КМЗ-8.157 "Соло" запустили в производство только в 1991 году. Из-за экономических трудностей 90-х удалось изготовить всего 3500 таких байков.

На одометре высвечивается "калибровочный" пробег 1,4 км Фото: Oleg AC

"Соло" — это не просто мотоцикл "Днепр", с которого сняли коляску. Он также отличается 18-дюймовыми дисками, дугами, другим передним крылом, боковыми крышками, бардаком под сиденьем Конкретно этот байк имеет еще и заводской обтекатель. К тому же, у него более мягкая подвеска.

Капсула времени "Днепр Соло" не будет эксплуатироваться и в дальнейшем — она станет частью выставочного зала украинской мототехники в Киеве.

Между прочим, недавно самый дорогой мотоцикл всех времен, который продали за 1 320 000 долларов.

Также Фокус писал о самом быстром мотоцикле в мире, который развивает более 400 км/ч.