Необычный мотоцикл Honda в заводской коробке продали за $200 000 (фото)

Трехколесный кроссовый мотоцикл Honda ATC 250R является настоящим раритетом. Он оснащен 38-сильным мотором и способен развить 125 км/ч.

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В США на аукционе продали кроссовый мотоцикл Honda ATC 250R 1986 года. За него отдали 200 000 долларов, что является немалой суммой для мототехники. Об этом сообщает сайт The Drive.

Трехколесная Honda ATC 250R является достаточно редкой моделью

Высокая цена Honda ATC 250R обусловлена тем, что это капсула времени. Мотоцикл до сих пор в заводской коробке, причем потенциальные покупатели даже не видели его до аукциона. Впрочем, никаких подводных камней не было — байк Honda ATC 250R отлично сохранился и выглядит как новый.

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К тому же, мотоцикл Honda ATC 250R — редкая и необычная модель. Это трайк (трехколесный мотоцикл) класса эндуро, то есть приспособленный к бездорожью.

Трехколесные мотоциклы Honda трех разных моделей выпускали с 1981 года относительно небольшими партиями. ATC 250R 1986 года — финальная и самая совершенная модель, которая больше всего ценится коллекционерами.

Honda ATC 250R оснащена 38-сильным мотором

Трайк Honda ATC 250R оснащен 246-кубовым двухтактным двигателем мощностью 38 л. с. и весит 135 кг. Он способен развить 125 км/ч. Мотоцикл получил 6-ступенчатую КПП и дисковые тормоза.

Кстати, это далеко не самый дорогой мотоцикл в мире. Недавно винтажный байк продали за 1 320 000 долларов.

Также Фокус рассказывал о капсулах времени Honda 90-х и 2000-х годов.