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Авто

В производство поступил первый в мире мотоцикл с заводским ГБО (фото, видео)

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Bajaj Freedom 125 CNG стал первым в мире мотоциклом с ГБО

Bajaj Freedom 125 CNG оснащен 9,5-сильным двигателем, который может работать на бензине или метане. Запаса топлива хватает на 330 км.

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Крупный индийский производитель мототехники Bajaj вывел на рынок нестандартную модель Freedom 125 CNG. Это первый в мире серийный мотоцикл с ГБО. О нем рассказали на сайте Rideapart.

Новый Bajaj Freedom 125 CNG — легкий городской мотоцикл. Он оснащен четырехтактным 125-кубовым двигателем воздушного охлаждения, который развивает 9,5 л.с. и 9,7 Н∙м. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

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Мотоцикл может развить 93 км/ч

Максимальная скорость составляет 90 км/ч на газе метане и 93 км/ч — на бензине. Мотоцикл Bajaj Freedom 125 CNG получил дисковый передний тормоз.

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Бензобака объемом 2 л хватает на 130 км пробега, а ГБО рассчитано на 12,5 л метана, которого хватает еще на 200 км. При использовании голубого топлива выбросы СО2 на 25% меньше, чем на бензине.

Bajaj Freedom 125 CNG, Bajaj Freedom 125, Bajaj Freedom 125, Bajaj Freedom, мотоцикл Bajaj Fullscreen
Оснащении включает цифровой щиток приборов
Bajaj Freedom 125 CNG, Bajaj Freedom 125, Bajaj Freedom 125, Bajaj Freedom, мотоцикл Bajaj Fullscreen
Мотоцикл Bajaj имеет бензобак и баллон для газа

Цена Bajaj Freedom 125 CNG стартует со 110 270 рупий ($1260). Комплектация включает диодную фару, цифровой щиток приборов и Bluetooth. В планах индийского производителя — начать экспорт байка с ГБО в ряд стран.

Кстати, недавно самый дорогой в мире мотоцикл продали за 1 320 000 долларов.

Также Фокус рассказывал о первом электробайке Hyundai.