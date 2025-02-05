В производство поступил первый в мире мотоцикл с заводским ГБО (фото, видео)
Bajaj Freedom 125 CNG оснащен 9,5-сильным двигателем, который может работать на бензине или метане. Запаса топлива хватает на 330 км.
Крупный индийский производитель мототехники Bajaj вывел на рынок нестандартную модель Freedom 125 CNG. Это первый в мире серийный мотоцикл с ГБО. О нем рассказали на сайте Rideapart.
Новый Bajaj Freedom 125 CNG — легкий городской мотоцикл. Он оснащен четырехтактным 125-кубовым двигателем воздушного охлаждения, который развивает 9,5 л.с. и 9,7 Н∙м. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.
Максимальная скорость составляет 90 км/ч на газе метане и 93 км/ч — на бензине. Мотоцикл Bajaj Freedom 125 CNG получил дисковый передний тормоз.Важно
Бензобака объемом 2 л хватает на 130 км пробега, а ГБО рассчитано на 12,5 л метана, которого хватает еще на 200 км. При использовании голубого топлива выбросы СО2 на 25% меньше, чем на бензине.
Цена Bajaj Freedom 125 CNG стартует со 110 270 рупий ($1260). Комплектация включает диодную фару, цифровой щиток приборов и Bluetooth. В планах индийского производителя — начать экспорт байка с ГБО в ряд стран.
Кстати, недавно самый дорогой в мире мотоцикл продали за 1 320 000 долларов.
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