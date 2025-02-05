У виробництво надійшов перший у світі мотоцикл із заводським ГБО (фото, відео)
Bajaj Freedom 125 CNG оснащений 9,5-сильним двигуном, який мже працювати на бензині або метані. Запасу пального вистачає на 330 км.
Крупний індійський виробник мототехніки Bajaj вивів на ринок нестандартну модель Freedom 125 CNG. Це перший у світі серійний мотоцикл із ГБО. Про нього розповіли на сайті Rideapart.
Новий Bajaj Freedom 125 CNG – легкий міський мотоцикл. Він оснащений чотиритактним 125-кубовим двигуном повітряного охолодження, який розвиває 9,5 к. с. та 9,7 Н∙м. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.
Максимальна швидкість становить 90 км/год на газі метані та 93 км/год – на бензині. Мотоцикл Bajaj Freedom 125 CNG отримав дискове переднє гальмо.Важливо
Бензобаку об’ємом 2 л вистачає на 130 км пробігу, а ГБО розраховане на 12,5 л метану, якого вистачає ще на 200 км. При використанні блакитного пального викиди СО2 на 25% менші, ніж на бензині.
Ціна Bajaj Freedom 125 CNG стартує з 110 270 рупій ($1260). Комплектація включає діодну фару, цифровий щиток приладів і Bluetooth. У планах індійського виробника – почати експорт байка з ГБО у низку країн.
До речі, нещодавно найдорожчий у світі мотоцикл продали за 1 320 000 доларів.
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