Транспорт майбутнього: у США створили електричний летючий мотоцикл-амфібію (відео)

Rictor Skyrider X1 — одномісний летючий мотоцикл, який здатен долати водні перешкоди. Електромотор дозволяє розвивати швидкість до 70 км/год по суші та до 100 км/год — у повітрі.

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Стартап Rictor зі США презентував оригінальний проєкт Skyrider X1. Транспортний засіб поєднує в собі риси мотоцикла, гелікоптера та амфібії. Подробиці оригінальної новинки розкрили на сайті Rictor.

Новий Rictor Skyrider X1 – електричний мотоцикл із закритим кузовом. Це одномісна двоколісна капсула з великою площею скління та висувними колесами-підніжками.

Для управління Rictor Skyrider X1 у салоні встановили багатофункціональний джойстик. Також є великий сенсорний дисплей. Вантажопідйомність становить 100 кг.

Запас ходу по суші становить 100-180 км

По суші Rictor Skyrider X1 може їхати зі швидкістю до 70 км/год. Також він здатен долати водні перешкоди, адже кузов герметизований.

На даху Rictor Skyrider X1 встановлено розкладні гвинти – він досить швидко перетворюється на великий квадрокоптер. Швидкість польоту – до 100 км/год.

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Електробайк Rictor Skyrider X1 оснастили автопілотом, який керує вертикальним злетом та посадкою, а також здатен самостійно підлаштовувати висоту польоту, залежно від погодніх умов та особливостей місцевості.

У повітрі Rictor Skyrider X1 здатен розвивати швидкість до 100 км/год

Летючий мотоцикл пропонуватимуть у двох версіях – із батареєю на 10,5 та 21 кВт∙год. У першому випадку Skyrider X1 зможе проїхати 100 км та протриматися до 25 хв в повітрі, у другому – ці показники складають 180 км і 40 хв, відповідно.

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