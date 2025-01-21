Транспорт будущего: в США создали электрический летающий мотоцикл-амфибию (видео)

Rictor Skyrider X1 — одноместный летающий мотоцикл, который способен преодолевать водные препятствия. Электромотор позволяет развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 100 км/ч — в воздухе.

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Стартап Rictor из США представил оригинальный проект Skyrider X1. Транспортное средство сочетает в себе черты мотоцикла, вертолета и амфибии. Подробности оригинальной новинки раскрыли на сайте Rictor.

Новый Rictor Skyrider X1 — электрический мотоцикл с закрытым кузовом. Это одноместная двухколесная капсула с большой площадью остекления и выдвижными колесами-подножками.

Для управления Rictor Skyrider X1 в салоне установили многофункциональный джойстик. Также имеется большой сенсорный дисплей. Грузоподъемность составляет 100 кг.

Запас хода по суше составляет 100-180 км

По суше Rictor Skyrider X1 может ехать со скоростью до 70 км/ч. Также он способен преодолевать водные препятствия, ведь кузов герметизированный.

На крыше Rictor Skyrider X1 установлены раскладные винты — он довольно быстро превращается в большой квадрокоптер. Скорость полета — до 100 км/ч.

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Электробайк Rictor Skyrider X1 оснастили автопилотом, который управляет вертикальным взлетом и посадкой, а также способен самостоятельно подстраивать высоту полета, в зависимости от погодных условий и особенностей местности.

В воздухе Rictor Skyrider X1 способен развивать скорость до 100 км/ч

Летающий мотоцикл будут предлагать в двух версиях — с батареей на 10,5 и 21 кВт∙ч. В первом случае Skyrider X1 сможет проехать 100 км и продержаться до 25 мин в воздухе, во втором — эти показатели составляют 180 км и 40 мин, соответственно.

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