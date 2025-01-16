Клон Tesla Cybertruck и грузовой скутер: Yamaha показала оригинальные электробайки (фото)

Yamaha создала нестандартные электробайки. Японские дизайнеры создали миниатюрную копию Tesla Cybertruck, минималистский квадроцикл и грузовой скутер.

Related video

Yamaha презентовала оригинальные концептуальные электробайки. Их презентовали автосалоне в Токио, сообщает сайт Rideapart.

На стенде Yamaha показали компактные и простые электрические трицикл, квадроцикл и мотовездеход с нестандартным дизайном. Все они оснащены съемными аккумуляторными батареями с зарядных станций Honda Mobile Power Pack e.

Yamaha C160

Yamaha C160 напоминает Tesla Cybertruck Фото: Yamaha

Мотовездеход класса UTV Yamaha C160 — компактная капсула на колесах, которая похожа на уменьшенный электропикап Tesla Cybertruck. Он отличается рубленым дизайном с большим углом наклона лобового стекла. Крыша Yamaha C160 складывается.

Yamaha C682

Yamaha C682 Фото: Yamaha Yamaha C682 Фото: Yamaha

Yamaha C682 — полноприводный квадроцикл с минималистским дизайном. Он напоминает бревно на колесах и оснащен оригинальными круглыми фарами и фонарями.

Важно

Раскупают как горячие пирожки: новый электромобиль Tesla поступил в производство (фото)

Yamaha C294

Yamaha C294 Фото: Yamaha

Yamaha C294 — нестандартный трехколесный электробайк с большим грузовым отсеком спереди. Кузов создал из дерева японский производитель мебели Futaba Furniture и при необходимости внутрь можно установить детское кресло.

Ранее Фокус рассказывал об электрическом скутере-трансформере, который может превращаться в грузовик или моторикшу.

Также мы писали о недорогих электроскутерах Honda стоимостью от 1000 долларов.