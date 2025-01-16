Клон Tesla Cybertruck і вантажний скутер: Yamaha показала оригінальні електробайки (фото)
Yamaha створила нестандартні електробайки. Японські дизайнери створили мініатюрну копію Tesla Cybertruck, мінімалістський квадроцикл і вантажний скутер.
Yamaha презентувала оригінальні концептуальні електробайки. Їх презентували автосалоні в Токіо, повідомляє сайт Rideapart.
На стенді Yamaha показали компактні та прості електричні трицикл, квадроцикл та мотовсюдихід з нестандартним дизайном. Усі вони оснащені знімними акумуляторними батареями із зарядних станцій Honda Mobile Power Pack e.
Yamaha C160
Мотовсюдихід класу UTV Yamaha C160 – компактна капсула на колесах, яка схожа на зменшений електропікап Tesla Cybertruck. Він вирізняється рубаним дизайном з великим кутом нахилу лобового скла. Дах Yamaha C160 складається.
Yamaha C682
Yamaha C682 – повнопривідний квадроцикл з мінімалістським дизайном. Він нагадує колоду на колесах та оснащений оригінальними круглими фарами та ліхтарями.
Yamaha C294
Yamaha C294 – нестандартний триколісний електробайк із великим вантажним відсіком спереду. Кузов створив із дерева японський виробник меблів Futaba Furniture і за потреби всередину можна встановити дитяче крісло.
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