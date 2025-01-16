Клон Tesla Cybertruck і вантажний скутер: Yamaha показала оригінальні електробайки (фото)

Yamaha створила нестандартні електробайки. Японські дизайнери створили мініатюрну копію Tesla Cybertruck, мінімалістський квадроцикл і вантажний скутер.

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Yamaha презентувала оригінальні концептуальні електробайки. Їх презентували автосалоні в Токіо, повідомляє сайт Rideapart.

На стенді Yamaha показали компактні та прості електричні трицикл, квадроцикл та мотовсюдихід з нестандартним дизайном. Усі вони оснащені знімними акумуляторними батареями із зарядних станцій Honda Mobile Power Pack e.

Yamaha C160

Yamaha C160 нагадує Tesla Cybertruck Фото: Yamaha

Мотовсюдихід класу UTV Yamaha C160 – компактна капсула на колесах, яка схожа на зменшений електропікап Tesla Cybertruck. Він вирізняється рубаним дизайном з великим кутом нахилу лобового скла. Дах Yamaha C160 складається.

Yamaha C682

Yamaha C682 Фото: Yamaha Yamaha C682 Фото: Yamaha

Yamaha C682 – повнопривідний квадроцикл з мінімалістським дизайном. Він нагадує колоду на колесах та оснащений оригінальними круглими фарами та ліхтарями.

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Yamaha C294

Yamaha C294 Фото: Yamaha

Yamaha C294 – нестандартний триколісний електробайк із великим вантажним відсіком спереду. Кузов створив із дерева японський виробник меблів Futaba Furniture і за потреби всередину можна встановити дитяче крісло.

Раніше Фокус розповідав про електричний скутер-трансформер, який може перетворюватися на вантажівку або моторикшу.

Також ми писали про недорогі електроскутери Honda вартістю від 1000 доларів.