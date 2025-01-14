Раскупают как горячие пирожки: новый электромобиль Tesla поступил в производство (фото)

Новая Tesla Model Y Juniper изменилась снаружи и внутри, а ее запас хода увеличен. За первый день продаж электрокроссовер собрал 50 000 заказов.

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Электромобиль Tesla Model Y 2025 поступил в производство. Сегодня, 14 января, кроссовер начали собирать на европейской гигафабрике в пригороде Берлина. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Кроме того, новая Tesla Model Y (рабочее название — Juniper) в ближайшее время встанет на конвейер в Китае. Именно в этой стране презентовали электрокар.

За день электрокар собрал 50 000 заказов Фото: Tesla

Спрос на электрокроссовер Tesla Model Y Juniper оказался выше, чем ожидали — авто активно раскупают. В Китае только за первый день продаж (они там стартовали раньше, чем в Европе) модель собрала более 50 000 заказов.

Поставки новых авто покупателям начнутся в марте. Вместе с тем, производство Tesla Model Y Juniper в США начнется несколько позже.

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Напомним, что новая Tesla Model Y 2025 изменилась внешне и получила оригинальную переднюю и заднюю оптику. В салоне заменили руль и сиденья, а также улучшили шумоизоляцию и установили тачскрин для задних пассажиров.

В салоне заменили руль Фото: Tesla

Электромобиль Tesla Model Y Juniper дебютировал в заднеприводной 299-сильной версии RWD и полноприводном 450-сильном варианте Long Range AWD. Он стал несколько быстрее, а его запас хода благодаря улучшенной аэродинамике вырос до 466-551 км. Цена Tesla Model Y стартует с $39 950.

Ранее стало известно, что Билл Гейтс стал совладельцем сразу пяти известных автобрендов.

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