По цене Skoda Octavia: дебютировал семейный электрокар Zeekr с запасом хода 825 км (фото)

Новый Zeekr 007 GT — спортивный электрический универсал со стремительным силуэтом. Авто предложат в версиях на 421 и 646 сил с запасом хода до 825 км и сверхбыстрой зарядкой.

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Электромобиль Zeekr 007 получит семейную версию GT (Grand Tour) в кузове универсал. Ее продажи стартуют во втором квартале 2025 года по цене от 210 000 юаней ($28 500) — на уровне Skoda Octavia. Первые официальные фото авто уже опубликовали, сообщает сайт Autohome.

Электрокар будут выпускать в версиях на 421 и 646 сил Фото: Zeekr

Новый Zeekr 007 GT совместно разработали инженеры Geely и Volvo. Его позиционируют как спортивный универсал, поэтому авто привлекает стремительным профилем с изогнутой крышей и высокой оконной линией. Заднее стекло прикрыто спойлером. Фары и фонари соединены диодными полосами.

Zeekr 007 GT отличается стремительным дизайном Фото: Zeekr

Салон Zeekr 007 GT не показали, однако он не будет отличаться от интерьера седана. Электрокар получит виртуальную панель приборов и 15,5-дюймовый сенсорный дисплей.

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850 сил и 4 с до сотни: представлен мощный семейный кроссовер от Geely и Volvo (фото)

Электромобиль Zeekr 007 GT дебютировал в заднеприводной 421-сильной и полноприводной 646-сильной модификациях. Разгон до сотни занимает 5,4 и 2,8 с, соответственно. Тормозной путь со 100 км/ч — 34,4 м.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: Geely

Универсал комплектуют батареями на 75 и 100 кВт∙ч: запас хода составит 650 и 825 км, соответственно. 800-вольтная архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 500 кВт: пополнить запас хода на 500 км можно всего за 15 минут.

Кстати, недавно в Киеве заметили собрата этого авто — электрокроссовер Zeekr 7X с запасом хода 700 км.

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