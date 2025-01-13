За ціною Skoda Octavia: дебютував сімейний електрокар Zeekr із запасом ходу 825 км (фото)
Новий Zeekr 007 GT — спортивний електричний універсал зі стрімким силуетом. Авто запропонують у версіях на 421 і 646 сил із запасом ходу до 825 км та надшвидкою зарядкою.
Електромобіль Zeekr 007 отримає сімейну версію GT (Grand Tour) в кузові універсал. Її продажі стартують у другому кварталі 2025 року за ціною від 210 000 юанів ($28 500) – на рівні Skoda Octavia. Перші офіційні фото авто вже опублікували, повідомляє сайт Autohome.
Новий Zeekr 007 GT спільно розробили інженери Geely та Volvo. Його позиціонують як спортивний універсал, тому авто приваблює стрімким профілем із вигнутим дахом та високою віконною лінією. Заднє скло прикрите спойлером. Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.
Салон Zeekr 007 GT не показали, проте він не відрізнятиметься від інтер’єру седана. Електрокар отримає віртуальну панель приладів та 15,5-дюймовий сенсорний дисплей.
Електромобіль Zeekr 007 GT дебютував у задньопривідній 421-сильній та повнопривідній 646-сильній модифікаціях. Розгін до сотні займає 5,4 і 2,8 с, відповідно. Гальмівний шлях зі 100 км/год – 34,4 м.
Універсал комплектують батареями на 75 і 100 кВт∙год: запас ходу складе 650 і 825 км, відповідно. 800-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 500 кВт: поповнити запас ходу на 500 км можна всього за 15 хвилин.
До речі, нещодавно в Києві помітили побратима цього авто — електрокросовер Zeekr 7X із запасом ходу 700 км.
Також Фокус писав про новий електромобіль Mazda 6, який продаватимуть у Європі.