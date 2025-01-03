Спорткар-амфибия: Ford Mustang получил нестандартную модификацию (фото, видео)

Американцы выполнили необычный тюнинг Ford Mustang 1999 года. Кабриолет стал амфибией и получил мотоциклетный двигатель.

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В США появился нестандартный кабриолет Ford Mustang. Спортивное авто превратили в амфибию. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Оригинальный тюнинг Ford Mustang выполнили дилер Ford из Индианы Джим Айхер и его сын. Для доработки выбрали кабриолет 1999 года выпуска. Проект назвали Aqua Sport.

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Ford Mustang герметизировали и оснастили гребным винтом. Примечательно, что он оснащен не V6 или V8, а скромным 500-кубовым двигателем от мотоцикла.

Амфибия оснащена 500-кубовым двигателем

Этот мотор присоединили к коробке передач Ford Mustang, а также к специальному гидравлическому насосу, который вращает гребной винт. Конечно, амфибия Ford Mustang Aqua Sport не слишком быстрая, ни на суше, ни на воде. Впрочем, кабриолет способен свободно передвигаться и самостоятельно выезжать на берег.

Авто может самостоятельно заезжать в воду

"Возможно, это сейчас медленная лодка и не очень быстрая машина, но на ней приятно ездить, и она действительно на 100% амфибия. Она всегда привлекает внимание, когда я заезжаю на ней в озеро, — отметил создатель авто Джим Айхер, — Mustang стабилен, и, что самое важное, он не протекает".

Кстати, недавно компактный кроссовер Honda превратили в клон Jeep Cherokee.

Также Фокус рассказывал о гибриде Ford Mustang и пикапа Ram.