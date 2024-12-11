В интернете показали необычный гибрид Ford Mustang и пикапа Ram (фото)
Кузов Ford Mustang установили на рамное шасси пикапа Ram 1500. Автомобиль оснащен 6,4-литровым 470-сильным V8 и полным приводом.
Ford Mustang 2015 года стал основой для экстравагантного проекта. Спорткар скрестили с рамным пикапом Ram 1500. Об оригинальном авто рассказали на сайте Autoevolution.
Необычный тюнинг Ford Mustang выполнили для шейха Хамада бин Хамдана Аль Нагаяна из Дубая, который имеет немало странных авто и среди них — гигантский Hummer. Проект назвали Rammus.Важно
Кузов кабриолета Ford Mustang поставили на рамное шасси Ram 1500. Поскольку пикап значительно шире спорткара, то появились раздутые крылья в духе 1930-х годов и запасные колеса на боковинах. Также пришлось удлинить капот. Кроме того, автомобиль получился очень высоким, поэтому для доступа в салон установили подножки.
В салоне передняя панель, приборы и кресла Ford Mustang сочетаются с рулем от Ram 1500. Силовой агрегат остался от пикапа: кабриолет получил 6,4-литровый V8 Hemi мощностью 470 сил и автоматическую КПП. Мало того, из Ram перекочевала полноприводная трансмиссия с понижающей передачей.
Между прочим, серийный внедорожный Mustang существует — это электрокроссовер Mach-E, который недавно побывал на тесте Фокуса.
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