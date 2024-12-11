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Авто

В интернете показали необычный гибрид Ford Mustang и пикапа Ram (фото)

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Кабриолет Ford Mustang скрестили с рамным пикапом Ram 1500

Кузов Ford Mustang установили на рамное шасси пикапа Ram 1500. Автомобиль оснащен 6,4-литровым 470-сильным V8 и полным приводом.

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Ford Mustang 2015 года стал основой для экстравагантного проекта. Спорткар скрестили с рамным пикапом Ram 1500. Об оригинальном авто рассказали на сайте Autoevolution.

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Оригинальное авто создали для шейха из ОАЭ

Необычный тюнинг Ford Mustang выполнили для шейха Хамада бин Хамдана Аль Нагаяна из Дубая, который имеет немало странных авто и среди них — гигантский Hummer. Проект назвали Rammus.

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Новый заряженный Ford Mustang официально стал самым быстрым авто из США (видео)
Новый заряженный Ford Mustang официально стал самым быстрым авто из США (видео)

Кузов кабриолета Ford Mustang поставили на рамное шасси Ram 1500. Поскольку пикап значительно шире спорткара, то появились раздутые крылья в духе 1930-х годов и запасные колеса на боковинах. Также пришлось удлинить капот. Кроме того, автомобиль получился очень высоким, поэтому для доступа в салон установили подножки.

Ford Mustang, тюнинг Ford Mustang, кабриолет Ford Mustang, Ram 1500, Ram 1500 Fullscreen
В салоне установили руль от Ram 1500
Ford Mustang, тюнинг Ford Mustang, кабриолет Ford Mustang, Ram 1500, Ram 1500 Fullscreen
Авто оснащено 470-сильным V8 Hemi

В салоне передняя панель, приборы и кресла Ford Mustang сочетаются с рулем от Ram 1500. Силовой агрегат остался от пикапа: кабриолет получил 6,4-литровый V8 Hemi мощностью 470 сил и автоматическую КПП. Мало того, из Ram перекочевала полноприводная трансмиссия с понижающей передачей.

Между прочим, серийный внедорожный Mustang существует — это электрокроссовер Mach-E, который недавно побывал на тесте Фокуса.

Также мы сообщали, что в Японии выпускают необычный гибрид Honda Civic и Dodge Challenger.