Пентхаус на колесах: показали самый большой внедорожник Hummer в мире (видео)

Самый большой Hummer H1 в мире принадлежит шейху Хамаду Аль Нахайяну, который владеет коллекцией из 3000 автомобилей. Этот дом на колесах построен на базе грузового авто-амфибии LARC LX.

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В ОАЭ показали самый большой Hummer H1 в мире. Этот дом на колесах в три раза выше оригинального внедорожника. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Этот автомобиль назвали Hummer H1 X3. Он достигает в высоту более 6 метров, а интерьер напоминает роскошный пентхаус.

Каждое колесо Hummer H1 X3 имеет высоту 2,2 метра. Стоимость каждого из них составляет 25 000 долларов.

Hummer H1 X3 достигает в высоту более 6 метров Фото: Скриншот

Этот дом на колесах построен на базе грузового автомобиля-амфибии LARC LX. Он оснащен четырьмя дизельными двигателями суммарной мощностью около 1000 л.с. Максимальная скорость составляет 32 км/ч.

Габариты Hummer H1 X3:

длина — 16 000 мм;

ширина — 6 000 мм;

высота — 6 580 мм;

вес — 60 000 кг.

Чтобы забраться внутрь, нужно воспользоваться лестницей. На первом этаже находится ванная комната, а на втором этаже размещены гостиная и кухня.

Автомобиль обладает довольно роскошным интерьером. Второй этаж имеет площадь 60 квадратных метров.

Внутри есть гостиная, кухня и ванная комната Фото: Скриншот

Этот Hummer H1 X3 принадлежит шейху Хамаду Аль Нахайяну из Дубая. Он владелец огромной коллекции из 3000 автомобилей.

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На внедорожнике можно ездить только в сопровождении полиции. Дело в том, что это транспортное средство не имеет классификации, а из-за огромных габаритов управлять им очень сложно.

Ранее Фокус рассказал, что пара из США Рэйси и Зак превратили старый школьный автобус Chevrolet Express 2011 года в дом на колесах.