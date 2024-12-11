В інтернеті показали незвичний гібрид Ford Mustang та пікапа Ram (фото)

Кузов Ford Mustang встановили на рамне шасі пікапа Ram 1500. Автомобіль оснащений 6,4-літровим 470-сильним V8 та повним приводом.

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Ford Mustang 2015 року став основою для екстравагантного проєкту. Спорткар схрестили із рамним пікапом Ram 1500. Про оригінальне авто розповіли на сайті Autoevolution.

Оригінальне авто створили для шейха з ОАЕ

Незвичний тюнінг Ford Mustang виконали для шейха Хамада бін Хамдана Аль Нагаяна з Дубая, який має чимало дивних авто і серед них – гігантський Hummer. Проєкт назвали Rammus.

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Кузов кабріолета Ford Mustang поставили на рамне шасі Ram 1500. Оскільки пікап значно ширший за спорткар, то з’явилися роздуті крила в дусі 1930-х років та запасні колеса на боковинах. Також довелося подовжити капот. Крім того, автомобіль вийшов дуже високим, тому для доступу в салон встановили підніжки.

У салоні встановили кермо від Ram 1500 Авто оснащене 470-сильним V8 Hemi

У салоні передня панель, прилади та крісла Ford Mustang поєднуються з кермом від Ram 1500. Силовий агрегат залишився від пікапа: кабріолет отримав 6,4-літровий V8 Hemi потужністю 470 сил та автоматичну КПП. Мало того, з Ram перекочувала повнопривідна трансмісія зі знижувальною передачею.

Між іншим, серійний позашляховий Mustang існує — це електрокросовер Mach-E, який недавно побував на тесті Фокусу.

Також ми присали, що в Японії випускають незвичний гібрид Honda Civic та Dodge Challenger.