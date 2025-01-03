Спорткар-амфібія: Ford Mustang отримав нестандартну модифікацію (фото, відео)
Американці виконали незвичний тюнінг Ford Mustang 1999 року. Кабріолет став амфібією та отримав мотоциклетний двигун.
У США з’явився нестандартний кабріолет Ford Mustang. Спортивне авто перетворили на амфібію. Про це повідомляє сайт Carakoom.
Оригінальний тюнінг Ford Mustang виконали дилер Ford із Індіани Джим Айхер та його син. Для доопрацювання обрали кабріолет 1999 року. Проєкт назвали Aqua Sport.Важливо
Ford Mustang герметизували і оснастили гребним гвинтом. Примітно, що він оснащений не V6 чи V8, а скромним 500-кубовим двигуном від мотоцикла.
Цей мотор приєднали до коробки передач Ford Mustang, а також до спеціального гідравлічного насосу, який обертає гребний гвинт. Звісно, амфібія Ford Mustang Aqua Sport не надто швидка, ані на суші, ані на воді. Утім, кабріолет здатен вільно пересуватися та самостійно виїжджати на берег.
"Можливо, це зараз повільний човен і не дуже швидка машина, але на ньому приємно їздити, і він справді на 100% амфібія. Вона завжди привертає увагу, коли я заїжджаю на ній у озеро, — зазначив творець авто Джим Айхер. – Mustang стабільний, і, що найважливіше, він не протікає".
До речі, нещодавно компактний кросовер Honda перетворили на клон Jeep Cherokee.
Також Фокус розповідав про гібрид Ford Mustang та пікапа Ram.