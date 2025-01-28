Оригінальний дизайн та електоромотор: представлено перші мотоцикли Hyundai (фото)
Новий Hyundai E3W — незвичний електричний моторикша. У нього немає вікон та дверей, а спереду між фарами встановлено дисплей.
Hyundai планує відкрити нову для себе нішу – виробництво мототехніки. Первістком стане моторикша для Індії, прототипи якого показали на автошоу в Нью-Делі. Про це повідомляється на сайті південнокорейської компанії.
Електробайки Hyundai розробили в партнерстві з індійською компанією TVS Motor, яка виготовляє мотоцикли. Презентували триколісний Hyundai Electric Three Wheeler (E3W) та чотириколісний Electric Four Wheeler (E4W).
Загальне компонування електробайків Hyundai E3W та E4W типове для індійських моторикш (також відомих, як тук-туки). У них немає бокових вікон і встановлено лише лобове скло.
Електричні Hyundai вирізняються рубаним дизайном із великим кутом нахилу передніх стійок даху. Замість дверей у них поворотні дуги. Примітно, що між діодними фарами встановили дисплей, на який можна виводити вітання чи інші написи.Важливо
Салон Hyundai E3W є тримісним, а E4W – чотиримісним. Також повідомляється, що електробайки мають змінний кліренс, що дозволяє експлуатацію під час повеней, які є частими в Індії.
Характеристики Hyundai E3W та E4W не розкривають, проте зазначається, що триколісний електробайк надійде в серійне виробництво на підприємстві TVS Motor, а от чотириколісний варіант поки під питанням.
Між іншим, на автосалоні в Нью-Делі дебютував і дешевий електрокросовер Hyundai за $20 800.
Також Фокус писав про нестандартний гусеничний електрокар від Hyundai.