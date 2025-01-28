Оригінальний дизайн та електоромотор: представлено перші мотоцикли Hyundai (фото)

Новий Hyundai E3W — незвичний електричний моторикша. У нього немає вікон та дверей, а спереду між фарами встановлено дисплей.

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Hyundai планує відкрити нову для себе нішу – виробництво мототехніки. Первістком стане моторикша для Індії, прототипи якого показали на автошоу в Нью-Делі. Про це повідомляється на сайті південнокорейської компанії.

Електробайки Hyundai розробили в партнерстві з індійською компанією TVS Motor, яка виготовляє мотоцикли. Презентували триколісний Hyundai Electric Three Wheeler (E3W) та чотириколісний Electric Four Wheeler (E4W).

Моторикшу розробили в триколісній та чотириколісній версіях Фото: Hyundai

Загальне компонування електробайків Hyundai E3W та E4W типове для індійських моторикш (також відомих, як тук-туки). У них немає бокових вікон і встановлено лише лобове скло.

Електричні Hyundai вирізняються рубаним дизайном із великим кутом нахилу передніх стійок даху. Замість дверей у них поворотні дуги. Примітно, що між діодними фарами встановили дисплей, на який можна виводити вітання чи інші написи.

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Салон Hyundai E3W є тримісним, а E4W – чотиримісним. Також повідомляється, що електробайки мають змінний кліренс, що дозволяє експлуатацію під час повеней, які є частими в Індії.

Характеристики Hyundai E3W та E4W не розкривають, проте зазначається, що триколісний електробайк надійде в серійне виробництво на підприємстві TVS Motor, а от чотириколісний варіант поки під питанням.

Між іншим, на автосалоні в Нью-Делі дебютував і дешевий електрокросовер Hyundai за $20 800.

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