Оригинальный дизайн и электоромотор: представлены первые мотоциклы Hyundai (фото)

Новый Hyundai E3W — необычный электрический моторикша. У него нет окон и дверей, а спереди между фарами установлен дисплей.

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Hyundai планирует открыть новую для себя нишу — производство мототехники. Первенцем станет моторикша для Индии, прототипы которого показали на автошоу в Нью-Дели. Об этом сообщается на сайте южнокорейской компании.

Электробайки Hyundai разработали в партнерстве с индийской компанией TVS Motor, которая производит мотоциклы. Презентовали трехколесный Hyundai Electric Three Wheeler (E3W) и четырехколесный Electric Four Wheeler (E4W).

Моторикшу разработали в трехколесной и четырехколесной версиях Фото: Hyundai

Общая компоновка электробайков Hyundai E3W и E4W типична для индийских моторикш (также известных, как тук-туки). В них нет боковых окон и установлено только лобовое стекло.

Электрические Hyundai отличаются рубленым дизайном с большим углом наклона передних стоек крыши. Вместо дверей у них поворотные дуги. Примечательно, что между диодными фарами установили дисплей, на который можно выводить приветствия или другие надписи.

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Салон Hyundai E3W является трехместным, а E4W — четырехместным. Также сообщается, что электробайки имеют переменный клиренс, что позволяет эксплуатацию во время наводнений, которые являются частыми в Индии.

Характеристики Hyundai E3W и E4W не раскрывают, однако отмечается, что трехколесный электробайк поступит в серийное производство на предприятии TVS Motor, а вот четырехколесный вариант пока под вопросом.

Между прочим, на автосалоне в Нью-Дели дебютировал и дешевый электрокроссовер Hyundai за $20 800.

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