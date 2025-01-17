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Авто

Цена $20800 и запас хода более 450 км: дебютировал доступный электрокроссовер Hyundai (видео)

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Фото: Hyundai | Hyundai Creta Electric отличается дизайном передней части

Электромобиль Hyundai Creta предлагается в версиях мощностью 136 и 171 л. с. Топовый вариант способен разогнаться до сотни за 7,9 с и проехать до 473 км без подзарядки.

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Линейку Hyundai Creta 2025 пополнила электрическая модификация. Кроссовер презентовали на автошоу в Нью-Дели и именно в Индии уже стартовали его продажи по цене от 1,8 до 2,35 млн рупий ($20 800 — 27 000). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Новый Hyundai Creta Electric предложат в двух одномоторных переднеприводных модификациях:

  • Standard — 136 л. с., батарея на 42 кВт∙ч, запас хода 390 км;
  • Long Range — 171 л. с., батарея на 51,4 кВт∙ч, запас хода 473 км.
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Запас хода электрокроссовера достигает 473 км
Фото: Hyundai

Более мощный вариант Hyundai Creta Electric способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 58 минут, а стандартная — 4 часа. Также есть двунаправленная зарядка — можно запитать от авто электроприборы.

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В салоне заменили руль
Фото: Hyundai

Отличить электромобиль Hyundai Creta от бензиновой версии можно по пластиковой заглушке на месте решетки радиатора и измененным бамперам. Кроме того, установлены 17-дюймовые диски с оптимизированной аэродинамикой.

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В салоне Hyundai Creta Electric сохранили два 10,25-дюймовых дисплея и сенсорный блок климата, однако установили новый руль от Tucson. Кроссовер получил дополнительный передний багажник.

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Электрокар получил дополнительный передний багажник
Фото: Hyundai

Комплектация электрокара расширена — есть панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, акустика Bose, камеры кругового обзора, парктроник, датчики света и дождя, вентиляция кресел и набор систем безопасности.

Кстати, недавно рассекретили футуристический электрический минивэн Hyundai.

Также Фокус писал, что на рынок вышел флагманский кроссовер Hyundai.