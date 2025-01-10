Оригинальный семейный электромобиль Hyundai рассекретили до премьеры (фото)

Электромобиль Hyundai Staria оснастят 218-сильным мотором и большой батареей. Запас хода минивэна превысит 320 км.

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Линейку Hyundai Staria 2025 вскоре пополнит электрическая модификация. Минивэн уже заметили в Южной Корее. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Hyundai Staria Electric заметили на подземном паркинге. Электрический минивэн не прикрыт камуфляжем, поэтому его дизайн можно разглядеть.

Hyundai Staria Electric отличается измененным дизайном передней части Фото: carscoops.com

Электромобиль Hyundai Staria узнается по измененной передней части с новым бампером и заглушкой и зарядным гнездом на месте радиаторной решетки. Примечательно, что минивэн отличается двухцветным окрасом.

Салон Hyundai Staria Electric, скорее всего, не претерпит существенных изменений. Минивэн предложат в версиях на 7, 9 и 11 мест.

Силовой установкой поделится родственная коммерческая модель Hyundai ST1 — грузовой собрат Staria. Электрокар оснащен мотором на 218 л. с. и 350 Н∙м.

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А вот батареей емкостью 84 кВт∙ч поделится обновленный электромобиль Hyundai Ioniq 5. Запас хода минивэна превысит 320 км. 800-вольтная архитектура обеспечит быструю зарядку, также будет функция двунаправленной зарядки — можно будет питать от авто электроприводы.

Новый Hyundai Staria Electric презентуют в 2025, а производство стартует в 2026-м. Ежегодно планируют изготавливать по 15-20 тыс. электрокаров.

Кстати, недавно показали недорогой электрокроссовер Hyundai за $23 500.

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