Hyundai показала более доступную альтернативу роскошным Bentley и Maybach (фото, видео)

Genesis GV80 Coupe One of One — эксклюзивная роскошная версия кроссовера. Авто отличается особой окраской, а его салон отделан кожей и карбоном.

Genesis GV80 Coupe получил особую версию One of One. Премиальному кроссоверу от Hyundai добавили шика. Об авто рассказали на сайте Genesis.

Линейка One of One — эксклюзив от Hyundai. Это программа персонализации, призванная сделать модели Genesis более роскошными.

Новый Genesis GV80 Coupe One of One позиционируют, как более доступную альтернативу дорогим Bentley и Maybach. Внешне купе-кроссовер отличается двухцветной окраской и особыми колесными дисками.

Салон украсили дорогой кожей и карбоном Фото: Genesis

Салон Genesis GV80 Coupe One of One украсили дорогой синей кожей и карбоном. Комплектация кроссовера максимальная, то есть есть четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев, парковочный автопилот с дистанционным управлением, электропривод, подогрев и вентиляция сидений.

Характеристики Genesis GV80 Coupe One of One не раскрываются. Как известно, стандартный купе-кроссовер в топовых версиях предлагается с 3,5-литровыми V6 твин-турбо на 380 и 415 сил. Он оснащен 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

