Hyundai показала доступнішу альтернативу розкішним Bentley і Maybach (фото, відео)

Genesis GV80 Coupe One of One — ексклюзивна розкішна версія кросовера. Авто вирізняється особливим забарвленням, а його салон оздоблений шкірою та карбоном.

Genesis GV80 Coupe отримав особливу версію One of One. Преміальному кросоверу від Hyundai додали шику. Про авто розповіли на сайті Genesis.

Лінійка One of One – ексклюзив від Hyundai. Це програма персоналізації, покликана зробити моделі Genesis розкішнішими.

Важливо

Новий Genesis GV80 Coupe One of One позиціонують, як доступнішу альтернативу дорогим Bentley та Maybach. Зовні купе-кросовер вирізняється двоколірним забарвленням та особливими колісними дисками.

Салон оздобили дорогою шкірою та карбоном Фото: Genesis

Салон Genesis GV80 Coupe One of One оздобили дорогою синьою шкірою та карбоном. Комплектація кросовера максимальна, тобто є чотиризонний клімат-контроль, сканер відбитків пальців, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, електропривід, підігрів та вентиляція сидінь.

Характеристики Genesis GV80 Coupe One of One не розкривають. Як відомо, стандартний купе-кросовер у топових версіях пропонують із 3,5-літровими V6 твін-турбо на 380 і 415 сил. Він оснащений 8-ступінчастим автоматом і повним приводом.

До речі, нещодавно презентували новий електрокросовер Genesis GV60.

Також Фокус писав проновий електричний мінівен Hyundai.