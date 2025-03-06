Електричний аналог Volvo XC60 показали за рік до презентації (фото)

Електромобіль Volvo EX60 збудують на новій платформі та оснастять енергоефективними моторами. Запас ходу кросовера перевищить 640 км.

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Оприлюднено перше фото нового Volvo EX60. Світлину електрокросовера показали під час презентації седана Volvo ES90. Про це повідомляє видання Auto Express.

На фото зображено задню частину автомобіля з тоненькими діодними ліхтарями та розширеними задніми крилами. Також помітно хромований і глянцевий декор.

На першому фото покзали задню частину кросовера Фото: Auto Express

Електричний кросовер зовні нагадуватиме старшого брата Volvo EX90. Він вирізнятиметься гранчастим дизайном та отримає фірмові Т-подібні фари. Для зниження маси в конструкції використають штамповані алюмінієві деталі силового каркасу кузова.

Новий Volvo EX60 стане першою моделлю, збудованою на платформі SPA3. Вона дозволить встановити інноваційну систему напівавтономного руху, яку розробляють Nvidia і Luminar.

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Крім того, електрокросовер Volvo отримає мотори зі зниженою енерговитратою. Завдяки ним запас ходу Volvo EX60 перевищить 640 км. 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку потужністю мінімум 350 кВт.

Електромобіль Volvo EX60 презентують у 2026 році. Примітно, що модель випускатиметься паралельно із бензиновим попередником Volvo XC60, якого нещодавно оновили.

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