У Європі з'явиться недорогий 585-сильний конкурент BMW X3 від Geely і Volvo (фото)

Кросовер Lynk&Co 08 запропонують у Європі в 585-сильній електрифікованій модифікації. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,6 с, а його запас ходу становить 1100 км.

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Новий Lynk&Co 08 вийде на європейський ринок. Преміальний електрифікований кросовер почнуть продавати цього року за ціною від 52 995 євро. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Преміальний підрозділ Geely уже продає на європейському ринку низку гібридних та електричних моделей. Автомобілі Lynk&Co створені за участі спеціалістів Volvo.

Запас ходу кросовера складе 1100 км Фото: Lynk & Co

Зокрема, в основі Lynk&Co 08 лежить подовжена і вдосконалена платформа СМА від Volvo XC40. 4,8-метровий кросовер є аналогом BMW X3. Він вирізняється рубаним дизайном, проте зберігає фірмову рису бренду – високо посаджені фари.

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У салоні Lynk&Co 08 встановлено цифровий щиток приладів та 15,4-дюймовий тачскрін, також є і проєкція на лобове скло. Мультимедійну систему створив виробник смартфонів Meizu, а системи безпеки розробили у Volvo. Модель буде багато оснащена.

Кросовер Lynk&Co 08 запропонують у повнопривідній плагін-гібридній версії на 585 к. с. з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів.

Кросовер запропонують у багатій комплектації Фото: Geely

Новий Lynk&Co 08 здатен розігнатися до 100 км/год за 4,6 с, а батарея на 39,6 кВт∙год дозволяє проїхати понад 200 км в електричному режимі. Середня витрата пального — 5,5 л/100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1100 км.

Між іншим, нещодавно дебютував ще потужніший 850-сильний кросовер Lynk&Co 900.

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