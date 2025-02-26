В Европе появится недорогой 585-сильный конкурент BMW X3 от Geely и Volvo (фото)

Кроссовер Lynk&Co 08 предложат в Европе в 585-сильной электрифицированной модификации. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с, а его запас хода составляет 1100 км.

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Новый Lynk&Co 08 выйдет на европейский рынок. Премиальный электрифицированный кроссовер начнут продавать в этом году по цене от 52 995 евро. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Премиальное подразделение Geely уже продает на европейском рынке ряд гибридных и электрических моделей. Автомобили Lynk&Co созданы при участии специалистов Volvo.

Запас хода кроссовера составит 1100 км Фото: Lynk & Co

В частности, в основе Lynk&Co 08 лежит удлиненная и усовершенствованная платформа СМА от Volvo XC40. 4,8-метровый кроссовер является аналогом BMW X3. Он отличается рубленым дизайном, однако сохраняет фирменную черту бренда — высоко посаженные фары.

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В салоне Lynk&Co 08 установлен цифровой щиток приборов и 15,4-дюймовый тачскрин, также есть и проекция на лобовое стекло. Мультимедийную систему создал производитель смартфонов Meizu, а системы безопасности разработали в Volvo. Модель будет богато оснащена.

Кроссовер Lynk&Co 08 предложат в полноприводной плагин-гибридной версии на 585 л.с. с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов.

Кроссовер предложат в богатой комплектации Фото: Geely

Новый Lynk&Co 08 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с, а батарея на 39,6 кВт∙ч позволяет проехать более 200 км в электрическом режиме. Средний расход топлива — 5,5 л/100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1100 км.

Между прочим, недавно дебютировал еще более мощный 850-сильный кроссовер Lynk&Co 900.

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